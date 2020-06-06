فض حفل زفاف وتحرير 25 محضرا لمواطنين خالفوا الحظر بالفيوم

قاد المهندس محمود هاشم رئيس مركز و مدينة سنورس ، حملة في شوارع مدينة سنورس بحضور جمال العوامى نائب رئيس المركز، بالتعاون مع قوات الشرطة، لمتابعة إلتزام المواطنين والمحال التجارية بحظر التجوال،والقيام بأعمال النظافة المسائية والتطهير،بحضور العاملين بأقسام الإشغالات، وتحسين البيئة والنظافة.





وأسفرت الحملة عن متابعة سير العمل بمستشفى سنورس المركزى، والتأكد من توافر المستلزمات الطبية، وتقديم الخدمات الصحية للمواطنين، بالإضافة إلى تحرير 25 محضرا لمواطنين، و2 محل تجاري، لمخالفتهم حظر التجول بمدينة سنورس، عن طريق مركز الشرطة.





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وقامت الحملة بفض حفل زفاف بمنطقة (بورة الزينى) بمدينة سنورس، وتحرير محضر لصاحب الحفل (عماد لطفى محمد)، فيما تم غلق 2 محل تجاري، ورفع 30 حالة إشغال بحرم الطريق العام، وتحرير 5 محاضر كسر حظر لمحال تجارية، وتوقيف 5 توكتوك، عن طريق الوحدة المحلية لمركز سنورس، بالاضافة إلى إصلاح وتركيب غرفة محابس مياه الشرب بميدان مبارك بمدينة سنورس.





ونفذت الحملة إزالة حالة تعد، عبارة عن (شدة خشبية) بالدور الثالث، بدون ترخيص، بقرية منشأة طنطاوى، على مساحة (175) مترا، فيما تابعت حملة النظافة المسائية بمدينة سنورس، حيث تم رفع 35 طن قمامة و15 طن أتربة بالمكنسة، ومخلفات بناء، بالإضافة إلى رفع 315 طن قمامة بالفترة الصباحية من مدينة سنورس وقرى المركز.