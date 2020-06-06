مكافحة المخدرات تضبط شخصا بحوزته كيلو وربع هيروين بالعبور

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات من ضبط أحد الأشخاص بالقليوبية لقيامه بالاتجار فى المواد المخدرة، وبحوزته كيلو وربع من مخدر الهيروين.









تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات نشاط أحد الأشخاص (مقيم بدائرة قسم شرطة العبور بالقليوبية) تخصص فى الاتجار بمخدر الهيروين وترويجه على عملائه، متخذًا من دائرة قسم شرطة العبور بالقليوبية مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامى.









عقب تقنين الإجراءات والتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن القليوبية، تم ضبط المتهم حال استقلاله سيارة فى كمين أعد لضبطه أسفل مسكنه بدائرة قسم شرطة العبور، وبحوزته كمية من مخدر الهيروين وزنت 1,250 كيلو جرام، ومبلغ مالى، وهاتف محمول، وميزان.









بمواجهته اعترف بحيازته المواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالى من حصيلة البيع والهاتف للاتصال بعملائه والميزان لتجزئة المواد المخدرة واستخدام السيارة فى عملية النقل والترويج.





وتقدر القيمة المالية للمضبوطات بمبلغ 187500 جنيه.









تم اتخاذ الإجراءات القانونية وذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لا سيما جرائم الاتجار فى المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على عمليات جلبها وتهريبها وترويجها.