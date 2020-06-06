عالقون بالكويت والسعودية.. 642 مصريا يصلون القاهرة على متن 3 رحلات

استقبل مطار القاهرة الدولي، اليوم السبت، 3 رحلات دولية استثنائية قادمة من دولة الكويت والسعودية، على متنها نحو 642 مصريا من العالقين هناك، منذ تعليق رحلات الطيران إلى المطارات المصرية بسبب فيروس كورونا المستجد.





قالت مصادر مطلعة بمطار القاهرة الدولي، إن الرحلة الأولى تابعة لشركة النيل للطيران، وصل على متنها 180 مصريا قادمون من الرياض، والرحلة الثانية تابعة للخطوط الكويتية، قادمة من دولة الكويت على متنها 300 مصري، أما الرحلة الثالثة قادمة أيضا من الكويت لشركة طيران الجزيرة على متنها 162 مصريا، بإجمالى 642 مصريا.





وخضع ركاب الرحلات إلى الفحص الطبي داخل صالة الوصول بمطار القاهرة، تحت إشراف الدكتور حازم حسين مدير الحجر الصحى بالمطار، حيث تم إجراء اختبارات فيروس "كورونا" لهم والسماح بمغادرتهم إلى منازلهم لقضاء مدة العزل المنزلي المقررة بـ 14 يوما.





وأعلنت سلطة الطيران المدني عن توقف حركة الطيران المدنى بمصر، سواء القادم أو المغادر من المطارات المصرية منذ 19 مارس الماضى، واستثنى القرار 5 حالات من التعليق، منها رحلات الشحن الجوي، ورحلات الشارتر لتتمكن من عودة الأفواج السياحية بعد انتهاء برامجهم دون استقدام أفواج جديدة، ورحلات الإسعاف الدولية والرحلات الداخلية داخل الدولة.



