105 خط ساخن من التعليم العالي لتواصل المواطنين مع الأطباء في مستشفيات العزل

قال الدكتور عادل خطاب، عضو اللجنة العليا للفيروسات التنفسية: إن وزارة التعليم العالى والبحث العلمى تعمل على أكثر من محور، ولها محور التشخيص والعلاج لفيروس كورونا ، حيث أن الوزارة لديها 23 مستشفى جامعى بهم عدد كبر من الأسرة والعنايات المركزة وأجهزة التنفس الصناعى الذى يفيد ويساند وزارة الصحة المصرية.





وأضاف "خطاب" خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن وزارة التعليم العالى خصصت منذ أسبوع خط ساخن 105 وبدءا من البارحة سيكون هناك رقم مخصص لها 15311 أو عن طريق 105، موضحا أن السبب منه هو عندما يريد المتصل التواصل مع طبيب من المستشفيات الجامعية.





وأشار إلى أن الأطباء بالخط الساخن يبدأ فى السؤال عن الأعراض وعوامل الخطورة وعمل عملية فرز أولى وعرفة حقيقة تلك الأعراض، متابعا أن الأعراض البسيطة تفضل أن تقى بالحجر المنزلى، أما الاعراض الواضحة والشديدة فيجب التوجه فورا للمستشفيات الجامعية.





وتابع أن وزير التعليم العالى أهتم بالأبحاث الطبية وصيديلة وهندسية من أجل تطوير أجهزة تنفس صناعى، حيث أن أفريقيا أقامت 64 بحث منهم 50 بحث من مصر، كما أنه على مستوى الشرق الأوسط مصر تعتبر الأعلى فى الأبحاث وعلى مستوى العالم رمزها متقدم جدا.





وأفاد أن تقدم مصر يساهم فى التطوير فى العلاج بكل مناحيه من أدوية أو أجهزة التنفس الصناعى.



