14 ألف كمامة طبية يومية.. 3 محاور نفذتها المستشفيات الجامعية بـ طنطا ضد كورونا.. فيديو

قال الدكتور أحمد غنيم، رئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية بطنطا، إن جميع المستشفيات منذ بداية أزمة كورونا مجهزة بجميع الأطقم الطبية بجميع التخصصات.











وكشف رئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية بطنطا، خلال استضافته ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر فضائية مصر الأولى، أن جامعة طنطا من أوائل الجامعات التى قامت بتصنيع الكمامات الطبية بمعدل استهلاك 14 ألف كمامة طبية يومية.









وأضاف أن جامعة طنطا مشرفة على مستشفيات العزل بجميع أرجاء المحافظة، لافتا إلى أنه تم إمداد 4 فرق طبية حتى الآن وفى طريقهم لتجهيز مستشفى عزل آخر داخل مستشفى طنطا.











وأوضح الدكتور أحمد غنيم أن الجامعة عملت على تجهيز المدن الجامعية الخاصة بحالات كورونا بحوالى أكثر من 1500 حالة بالتعاون مع وزارة الصحة.







