مبادرة قوائم الانتظار.. إجراء 428 جراحة بمستشفى طنطا التعليمي

أعلن الدكتور محمود سليم مدير المستشفى التعليمي العالمي بجامعة طنطا ، عن الانتهاء من إجراء 428 جراحة بالمستشفى خلال الشهرين الماضيين، فى ظل إجراءات مكثفة لمكافحة العدوي ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي لمنع تراكم قوائم انتظار جديدة في التدخلات الجراحية التي تشملها المبادرة.





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أكد د. سليم، حرص المستشفي علي الاهتمام بتقديم خدمات علاجية متميزة ومنفردة لخدمة مرضى محافظات وسط الدلتا، في ضوء تعظيم الاستفادة من إمكانيات المستشفى.





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