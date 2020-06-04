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تعليم

مبادرة قوائم الانتظار.. إجراء 428 جراحة بمستشفى طنطا التعليمي

الخميس 04/يونيو/2020 - 09:14 م
الدكتور محمود سليم
الدكتور محمود سليم مدير المستشفى التعليمي العالمي بجامعة طن
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احمد علي
أعلن الدكتور محمود سليم مدير المستشفى التعليمي العالمي بجامعة طنطا ، عن الانتهاء من إجراء 428 جراحة بالمستشفى خلال الشهرين الماضيين، فى ظل إجراءات مكثفة لمكافحة العدوي ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي لمنع تراكم قوائم انتظار جديدة في التدخلات الجراحية التي تشملها المبادرة.

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أكد د. سليم، حرص المستشفي علي الاهتمام بتقديم خدمات علاجية متميزة ومنفردة لخدمة مرضى محافظات وسط الدلتا، في ضوء تعظيم الاستفادة من إمكانيات المستشفى.

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وأضاف، أن جراحات العظام تصدرت عمليات التخصصات الجراحية بواقع 166 جراحة، كما تم إجراء 95 جراحة مخ واعصاب واورام المخ، و95 جراحات طارئة، و21 جراحة قلب مفتوح، و 30 جراحة عيون ، و 19 جراحة أنف وأذن، و 2 حالة تداخلات أورام كبد.
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