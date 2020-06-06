بنك الدم الإقليمي بالأقصر يبدأ أعمال فصل بلازما المتعافين من كورونا

أعلن بنك الدم الإقليمي بمحافظة الأقصر اليوم السبت على موقع التواصل الاجتماعى الفيسبوك الخاص به بأنه بدأ فى الاتصال بالمتعافين من فيروس كورونا " كوفيد -19 " للتنسيق معاهم لإمكانية التبرع بالبلازما عن طريق الجهاز الجديد اللي وصل مؤخرا لبنك الدم الإقليمي بالأقصر لاستخدامها في علاج المصابين بكورونا.





وأوضح البنك انه هناك تفاعل قوي وردود المتعافين إيجابية شجعهم فى استمرار التواصل مع كل متعافي يصلح للتبرع حيث يقوم بالاتصال بارقام ( 01008567183 - 01004579996 )





اقرا ايضا :



