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محافظات

بنك الدم الإقليمي بالأقصر يبدأ أعمال فصل بلازما المتعافين من كورونا

السبت 06/يونيو/2020 - 12:49 م
صدى البلد
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شمس يونس

أعلن بنك الدم الإقليمي بمحافظة الأقصر اليوم السبت على موقع التواصل الاجتماعى الفيسبوك الخاص به بأنه بدأ فى الاتصال بالمتعافين من فيروس كورونا " كوفيد -19 " للتنسيق معاهم لإمكانية التبرع بالبلازما عن طريق الجهاز الجديد اللي وصل مؤخرا لبنك الدم الإقليمي بالأقصر لاستخدامها في علاج المصابين بكورونا.


وأوضح البنك انه هناك تفاعل قوي وردود المتعافين إيجابية شجعهم فى استمرار التواصل  مع كل متعافي يصلح للتبرع حيث يقوم بالاتصال بارقام  ( 01008567183 - 01004579996 )


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وكان قد أعلن الدكتور السيد عبدالجواد، وكيل وزارة الصحة بالأقصر عن تخصيص 17 سرير عناية مركزة بمستشفى الأقصر العام لاستقبال حالات الإصابة بفيروس كورونا، ليصبح إجمالي عدد أسرة العناية المركزة بمستشفيات عزل إسنا والعديسات والأقصر العام 64 سرير عناية مركزة.

ومن المنتظر زيادة عدد الأسرة بمستشفى الأقصر العام لاستقبال حالات الإصابة بفيروس كورونا إلى 130 سرير، بعد أن كانت 30 سريرا فقط، بدءا من السبت القادم الموافق 6/6/2020، إلى جانب مستشفى الحميات بعدد 52 سرير ليصبح إجمالي الأسرة المجهزة العام لاستقبال حالات الإصابة بفيروس كورونا على مستوى مدينة الأقصر بإجمالي 182 سريرا .

وذلك إضافة إلى مستشفى القرنة بعدد 14 سرير والعديسات 42 سرير، ومستشفى عزل إسنا بعدد (134 سرير)، ونزل شباب الطود بعدد 89 سرير ليصبح إجمالي الأسرة المجهزة العام لاستقبال حالات الإصابة بفيروس كورونا على مستوى محافظة الأقصر 461 سريرًا.
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