بشرة خير.. خروج 28 متعافيا من كورونا بمستشفى عزل إسنا

أعلنت الدكتورة إلهام محمد محمود، مدير عام مستشفى إسنا التخصصي للعزل الصحي بجنوب الأقصر، اليوم الخميس، شفاء وخروج 28 حالة تعافٍ من المواطنين المصريين المصابين بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وذلك تحت إشراف الدكتور محمد حمزة كشك، رئيس فريق العزل الصحي.





جاء ذلك - بحسب بيان الخميس - عقب تلقيهم العلاج والرعاية الكاملة داخل مستشفى إسنا التخصصي، والذين جاءت نتائجهم سلبية في نهاية المطاف.

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وقالت الدكتورة إلهام محمد محمود إنه من بين حالات الخروج حالة ولادة قيصرية تمت بالمستشفى وطفلها، وأيضا ثلاث حالات كانوا في حالة حرجة في العناية المركزة، وأيضا من ضمن حالات الخروج من بينهم كبار السن وغيرهم.









وأضافت أن الفرحة عمت أرجاء المستشفى احتفالا وابتهاجا بأكبر عدد تعافٍ وخروج تشهده مستشفيات العزل الصحي على مستوى الجمهورية.

وأوضحت مديرة المستشفى، أنه يوجد بالمستشفى قسم الدعم النفسي للمرضى، يضم أكفأ الأطباء والاستشاريين في الطب النفسي والعلاج السلوكي لتقديم الدعم النفسي للمرضى لتجاوز الأزمة.





وتقدم المتعافون بالتحية والعرفان لجنود وأبطال الجيش الأبيض بمستشفى إسنا التخصصي بقيادة الدكتورة إلهام محمود وجميع العاملين بالمستشفى على الرعاية الصحية والدعم النفسي لجميع المرضى بلا استثناء.