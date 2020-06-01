شاهد.. طفل وحماره يرتديان الكمامة خوفا من كورونا

تداول عدد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعى "الفيسبوك" بالاقصر، صور لطفل صنع كمامة خاصة ليرتديها حماره لوقايته من فيروس كورونا " كوفيد -19 " .

وظهر بالصورة الطفل وهو يرتدى كمامة بنفس كمامة الحمار ليذهب به إلي أرضه الزراعية وذلك تطبيقا للتعليمات بضرورة ارتداء الكمامات لحماية المواطنين من الفيروس.

وكان التزم غالبية المواطنين في الأقصر على ارتداء الكمامات الطبية خلال توجههم إلى أعمالهم وشراء مستلزماتهم وذلك تنفيذا لقرار رئيس الوزراء بإلزام المواطنين بارتداء الكمامات ضمن الاجراءات لاحترازية التى تتخذها الدولة للوقائية من انتشار فيروس كورونا " كوفيد – 19" .

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وشهدت مواقف سيارات الاجرة وسيارات الاقاليم التزام المواطنين بارتداء الكمامة خاصة السائقين ايضا التزم العاملين بالمصلح الحكومية والخاصة والبنوك بارتداء الكمامة وعدم تعاملهم مع اى مواطنين غير مرتدى للكمامة.

وأشاد محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم ، بالتزام المواطنين بارتداء الكمامات عند ركوب السيارات والتردد على الأماكن الحكومية داخل المحافظة، تنفيذا للقرارات الحكومية للحد من انتشار فيروس كورونا.



