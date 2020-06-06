بعد خروجه من المستشفى.. سلاف فواخرجي تدعو بالشفاء لـ أشرف زكي

حرصت الفنانة السورية سلاف فواخرجي، على توجيه رسالة للدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، عقب خضوعه لعملية جراحية.
وكتبت سلاف فواخرجي، عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات "انستجرام"، قائلة: "دكتور أشرف زكي سلامتك ألف سلامة ، مابتستاهل الا كل خير"
واضافت "بدعيلك الله يشفيك ويحمي قلبك لانك زرعت بقلوب الناس حب واحترام كبير ، وكنت صديق حقيقي للجميع 🙏🏻❤️ً نقيب الفنانين المصريين مصر سلاف فواخرجي"
في سياق آخر، تنتظر سلاف عرض مسلسلها «خط ساخن» الذي تم تأجيل عرضه لعدة مرات، وتم الانتهاء من تصويره.
خط ساخن بطولة سلاف فواخرجى وحسين فهمى ونضال الشافعى وصلاح عبد الله، تأليف فوزية حسين وإنتاج أحمد الجابري وإخراج حسنى صالح.