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رياضة

أيمن أشرف لاعب الأهلي يتعرض لحادث سيارة.. شاهد

السبت 06/يونيو/2020 - 03:41 م
سيارة أيمن أشرف
سيارة أيمن أشرف
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القسم الرياضي
تعرض أيمن أشرف، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، اليوم، السبت، لحادث سير، بسيارته الخاصة.

ونشر أيمن أشرف، على الاستوري الخاص به، على صفحته الشخصية عبر موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، صور للسيارة وعلق عليها قائلا: "الحمد لله".

ويعد أيمن أشرف، أحد الركائز الأساسية التي يعتمد عليها السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للأهلي، في تشكيل الفريق الأحمر، هذا الموسم.

وتسبب فيروس كورونا المستجد في تجميد النشاط الرياضي في مصر، وفي جميع أنحاء العالم، منذ مارس الماضي.

ويقترب النشاط الرياضي من العودة في مصر خلال شهر يونيو الجاري.
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