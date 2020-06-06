أيمن أشرف لاعب الأهلي يتعرض لحادث سيارة.. شاهد





ونشر أيمن أشرف، على الاستوري الخاص به، على صفحته الشخصية عبر موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، صور للسيارة وعلق عليها قائلا: "الحمد لله".





ويعد أيمن أشرف، أحد الركائز الأساسية التي يعتمد عليها السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للأهلي، في تشكيل الفريق الأحمر، هذا الموسم.





وتسبب فيروس كورونا المستجد في تجميد النشاط الرياضي في مصر، وفي جميع أنحاء العالم، منذ مارس الماضي.





ويقترب النشاط الرياضي من العودة في مصر خلال شهر يونيو الجاري.

تعرض أيمن أشرف، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، اليوم، السبت، لحادث سير، بسيارته الخاصة.