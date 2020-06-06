ساندي علي تتألق على الشاطئ في أحدث جلسة تصوير

شاركت الفنانة التونسية ساندي علي ، جمهورها بصور جديدة من أحدث جلسة تصوير خضعت لها، عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".





وظهرت ساندي علي ، خلال الصور بإطلالة أنيقة، على شاطئ البحر حيث ارتدت فستانًا من اللون الأسود مكشوف الكتفين، ونالت الصور إعجاب الجمهور.





يُذكر أن آخر أفلام ساندي علي ، هو "قهوة بورصة مصر" الذى ضم كوكبة من النجوم هم: "محمد لطفي، مدحت تيخا، صلاح عبد الله، حسن حسني، علاء مرسي، لطفي لبيب، إيناس النجار، رانيا محمود ياسين، أحمد صيام، عبد الله مشرف، نجوى فؤاد، علي حميدة، مروة عبد المنعم، حنان سليمان، كلوديا حنا، ياسر الزنكلوني، وهاجر الشرنوبي".





وتشارك ساندي علي، حاليا في تصوير مسلسل "الحرملك" من تأليف سليمان عبدالعزيز، وإخراج تامر إسحاق.





المسلسل بطولة عدد كبير من النجوم العرب، منهم خالد الصاوي، وجمال سليمان، وسلافة معمار، وباسل خياط، وباسم ياخور، ونادين خوري، وسامر المصري، وقيس الشيخ نجيب".



