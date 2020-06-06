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أخبار العالم

بينهم 81 مصريا.. الكويت: 10 حالات وفاة و487 إصابة بـ كورونا خلال 24 ساعة

السبت 06/يونيو/2020 - 05:18 م
كورونا
كورونا
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أ ش أ
أعلنت وزارة الصحة الكويتية، اليوم السبت، تسجيل 10 حالات وفاة جديدة، و487 إصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الوفيات إلى 254 حالة، والمصابين إلى 31 ألفا و131 حالة.

وقال الناطق الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية الدكتور عبدالله السند - في بيان- إن جميع الحالات الجديدة المصابة، ثبت إصابتها بفيروس (كوفيد 19) جراء مخالطة حالات مصابة بالمرض، بالإضافة الى الحالات التي قيد البحث عن أسباب العدوى،حيث تقوم الفرق الوقائية بمتابعة أسباب العدوى وتتبع المخالطين وفحصهم، واتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة.

وأوضح أنه من بين الحالات التي رصدت خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، 195 حالة لمواطنين كويتيين، و81 حالة لمقيمين من الجنسية المصرية، و67 حالة لمقيمين من الجنسية الهندية، و47 حالة لمقيمين من بنجلاديش، فيما رصدت باقي الحالات من عدد من الجنسيات الأخرى.

وأضاف السند أنه فيما يخص آخر المستجدات في العناية المركزة، فقد بلغ عدد من يتلقى الرعاية الطبية في العناية المركزة 180 حالة، مشيرا إلى أنه تم إجراء 2724 مسحة مخبرية خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية باجمالي 311 ألفا و624 مسحة.

وجدد الناطق الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية، الدعوة للمواطنين والمقيمين الالتزام بالقرارات الصادرة عن مجلس الوزراء، وتوصيات وقرارات وزارة الصحة والجهات الرسمية في الدولة، التي تستهدف احتواء الفيروس والقضاء عليه، موصيا بالمداومة على الأخذ بوسائل وطرق الوقاية من المرض ومتابعة الحسابات الرسمية المعتمدة حول آخر المستجدات والتطورات.
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