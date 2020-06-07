اليوم .. ائتلاف دعم مصر يقدم مشروع قانون مجلس الشيوخ وتعديل قانون مجلس النواب

يتقدم ائتلاف دعم مصر، اليوم الأحد، بمشروع قانون مجلس الشيوخ وتعديل بعض مواد قانون مجلس النواب.



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أكد النائب عبد الهادي القصبي ، أن مشروع القانون الخاص بالشيوخ وتعديلات قانون مجلس النواب أتت مستوفاه للشروط الدستوريه المنصوص عليها و متوافقة مع المعايير القانونيه، فأتى مجلس الشيوخ ليتكون من ثلاثمائه عضو، يتم انتخاب ثلثهم بنظام الفردي و الثلث الآخر بنظام القائمه و الثلث الأخير يتم تعيينه من قبل رئيس الجمهورية.

و في نفس السياق أكدت قيادات الائتلاف أن تعديلات قانون مجلس النواب حافظت على نفس عدد الاعضاء الحالي في تشكيله ليتم انتخاب٥٠ ٪؜ منهم بنظام القائمه و٥٠٪؜ منهم بنظام الفردي و ذلك كان نتيجه الحوار مع العديد من الاحزاب المكونه للائتلاف و الخبراء القانونين و الدستوريين التي تم الاستعانه بهم من قبل الائتلاف.





ونص القانون على استيفاء النسب الدستوريه للفئات التي تم تمييزها و على رأسها نسبه الـ ٢٥٪؜ للمرأه تعزيزا لمشاركه المرأه في بناء مستقبلها و تقديرا لدورها و مشاركتها في بناء وطنها.





واعلن ائتلاف الاغلبيه يعلن حرصه الدائم و عمله المستمر لكي تكون الاستحقاقات الانتخابيه في مواعيدها و بشكل منظم مما لا يعطل المسيره البرلمانيه و يستمر ممثلو الشعب فى خدمه وطنهم.