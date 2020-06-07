اليوم .. ائتلاف دعم مصر يقدم مشروع قانون مجلس الشيوخ وتعديل قانون مجلس النواب

يتقدم ائتلاف دعم مصر، اليوم الأحد، بمشروع قانون مجلس الشيوخ وتعديل بعض مواد قانون مجلس النواب.
أكد النائب عبد الهادي القصبي، أن مشروع القانون الخاص بالشيوخ وتعديلات قانون مجلس النواب أتت مستوفاه للشروط الدستوريه المنصوص عليها و متوافقة مع المعايير القانونيه، فأتى مجلس الشيوخ ليتكون من ثلاثمائه عضو، يتم انتخاب ثلثهم بنظام الفردي و الثلث الآخر بنظام القائمه و الثلث الأخير يتم تعيينه من قبل رئيس الجمهورية.
و في نفس السياق أكدت قيادات الائتلاف أن تعديلات قانون مجلس النواب حافظت على نفس عدد الاعضاء الحالي في تشكيله ليتم انتخاب٥٠ ٪ منهم بنظام القائمه و٥٠٪ منهم بنظام الفردي و ذلك كان نتيجه الحوار مع العديد من الاحزاب المكونه للائتلاف و الخبراء القانونين و الدستوريين التي تم الاستعانه بهم من قبل الائتلاف.
ونص القانون على استيفاء النسب الدستوريه للفئات التي تم تمييزها و على رأسها نسبه الـ ٢٥٪ للمرأه تعزيزا لمشاركه المرأه في بناء مستقبلها و تقديرا لدورها و مشاركتها في بناء وطنها.
واعلن ائتلاف الاغلبيه يعلن حرصه الدائم و عمله المستمر لكي تكون الاستحقاقات الانتخابيه في مواعيدها و بشكل منظم مما لا يعطل المسيره البرلمانيه و يستمر ممثلو الشعب فى خدمه وطنهم.