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أخبار العالم

بريطانيا.. 1557 إصابة جديدة و204 حالات وفاة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

السبت 06/يونيو/2020 - 05:11 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
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أ ش أ
أعلنت وزارة الصحة البريطانية، اليوم السبت، تسجيل 204 حالات وفاة جديدة جراء الإصابة بفيروس "كورونا"؛ ليبلغ إجمالي الوفيات 40 ألفا و465 حالة.
وأشارت الوزارة - في بيان عبر حسابها الرسمي على موقع "تويتر" - إلى أنها سجلت  1557 إصابة جديدة بالفيروس خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليصل إجمالي عدد المصابين إلى 284 ألفا و868 حالة.
وأوضحت الوزارة أن  الحالات الجديدة تم اكتشافها بعد إجراء 218 ألفا و187 اختبارا للكشف عن فيروس "كورونا" خلال الـ24 ساعة الماضية، لافتة إلى أن إجمالي الاختبارات التي تم إجرائها حتى الآن بلغ 5 ملايين و438 ألفا و712 اختبارا.
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