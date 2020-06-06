بريطانيا.. 1557 إصابة جديدة و204 حالات وفاة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة البريطانية، اليوم السبت، تسجيل 204 حالات وفاة جديدة جراء الإصابة بفيروس "كورونا"؛ ليبلغ إجمالي الوفيات 40 ألفا و465 حالة.

وأشارت الوزارة - في بيان عبر حسابها الرسمي على موقع "تويتر" - إلى أنها سجلت 1557 إصابة جديدة بالفيروس خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليصل إجمالي عدد المصابين إلى 284 ألفا و868 حالة.