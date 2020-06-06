ساسي أم عاشور؟.. من الأقرب للانضمام إلى اتحاد جدة السعودي

كشفت تقارير سعودية عن وجود اسم حسام عاشور على طاولة نادي اتحاد جدة السعودي للتشاور على إمكانية التعاقد معه من عدمه في الموسم المقبل لدعم مركز لاعب الوسط المدافع.
وأكدت صحيفة المواطن السعودية أنه في حال رحيل كريم الاحمدي فسيكون على إدارة نادي الاتحاد التعاقد مع بديل وهو المركز المرشح له عدد من اللاعبين على رأسهم حسام عاشور لاعب الأهلي السابق، خاصة أن الأخير لن يكلف خزينة النادى مبالغ طائلة لضمه لأن عقده مع الأهلى المصرى ينتهى بنهاية الموسم الجارى.
وأوضح التقرير أن حسام عاشور ليس الاسم الوحيد في الدوري المصري المرشح لخلافة كريم الأحمدي في اتحاد جدة ولكن هناك منافسة مع فرجاني ساسي لاعب نادي الزمالك، بجانب اللاعب البرازيلي جريجور لاعب وسط فريق باهيا البالغ من العمر 26 عامًا، والذي ينتهي عقده في صيف 2021.
وقرر حسام عاشور لاعب خط وسط النادي الأهلي التراجع عن قرار اعتزاله بنهاية الموسم الحالي والاستمرار في الملاعب.
وأكد اللاعب أن لديه عرضين جديين للعب في الموسم المقبل أحدهما من الدورى السعودى دون الإفصاح عن اسم النادى، والآخر من أحد أندية الدورى البرتغالي.