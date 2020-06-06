لإقامة حفل زفافه.. النيابة تحبس عريسًا 4 أيام وتطلب تحريات المباحث عن المطربين

قررت نيابة الإسماعيلية برئاسة المستشار وليد جمال المحامي العام الأول لنيابات الإسماعيلية الكلية، حبس "محمد سالم العدوي" 4 أيام علي ذمة التحقيق لاقامة حفل زفافه في احدى القرى المطلة على بحيرة التمساح، بحضور لاعبي الدراويش وبعض الشخصيات العامة، والذي أحياه الفنان الشعبي حسن شاكوش وعمر كمال، في مخالفة لقرار مجلس الوزراء بإقامة الأفراح والتجمعات.
كما قررت النيابة ضبط واحضار والد العريس رجل الأعمال " سالم العدوي " ووالد العروسة " علي حماد" مالك الفيلا التي أقيم بها الحفل.
اقرا ايضا:
كما طلبت النيابة من المباحث تحديد شخصية مطربي الحفل، ومسؤولي القرية التي اقيم بها الحفل، والتجهيزات من أعمال الأضاءة والفراشة الخاصة بالحفل.
وتمكنت قوة أمنية من مباحث مركز الإسماعيلية، برئاسة المقدم محمد هشام من اقتياد المتهم من منزله بقرية النورس، لمثوله أمام جهات التحقيقات.
كانت عدة فيديوهات قد انتشرت مساء أمس، ترصد إطلاق ألعاب نارية في سماء الإسماعيلية؛ احتفالًا بحفل الزفاف، بحضور المطرب حسن شاكوش وعمر كمال، كما نشر بعض الأشخاص من أقارب العريس فقرات من حفل الزفاف للمطرب عمر كمال وبعض المطربين الشعبيين للتأكيد علي إقامتهم للحفل.
وفضّت قوة أمنية مساء الجمعة مراسم الفرح، فيما حررت الشرطة مخالفات كسر حظر لجميع السيارات بعد خروجها من الحفل.