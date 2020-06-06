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محافظات

لإقامة حفل زفافه.. النيابة تحبس عريسًا 4 أيام وتطلب تحريات المباحث عن المطربين

السبت 06/يونيو/2020 - 10:01 م
حبس عريس بسبب حفل
حبس عريس بسبب حفل زفاف
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انجي هيبة
قررت نيابة الإسماعيلية برئاسة المستشار وليد جمال المحامي العام الأول لنيابات الإسماعيلية الكلية، حبس "محمد سالم العدوي" 4 أيام علي ذمة التحقيق  لاقامة حفل زفافه في احدى القرى المطلة على بحيرة التمساح، بحضور لاعبي الدراويش وبعض الشخصيات العامة، والذي أحياه الفنان الشعبي حسن شاكوش وعمر كمال، في مخالفة لقرار مجلس الوزراء بإقامة الأفراح والتجمعات.


كما قررت النيابة ضبط واحضار والد العريس رجل الأعمال " سالم العدوي " ووالد العروسة " علي حماد" مالك الفيلا التي أقيم بها الحفل.

 
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كما طلبت النيابة من المباحث تحديد شخصية مطربي الحفل، ومسؤولي القرية التي اقيم بها الحفل، والتجهيزات من أعمال الأضاءة والفراشة الخاصة بالحفل.


وتمكنت قوة أمنية من مباحث مركز الإسماعيلية، برئاسة المقدم محمد هشام من اقتياد المتهم من منزله بقرية النورس، لمثوله أمام جهات التحقيقات.

كانت عدة فيديوهات قد انتشرت مساء أمس، ترصد إطلاق ألعاب نارية في سماء الإسماعيلية؛ احتفالًا بحفل الزفاف، بحضور المطرب حسن شاكوش وعمر كمال، كما نشر بعض الأشخاص من أقارب العريس فقرات من حفل الزفاف للمطرب عمر كمال وبعض المطربين الشعبيين للتأكيد علي إقامتهم للحفل.

وفضّت قوة أمنية مساء الجمعة مراسم الفرح، فيما حررت الشرطة مخالفات كسر حظر لجميع السيارات بعد خروجها من الحفل.
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