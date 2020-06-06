لإقامة حفل زفافه.. النيابة تحبس عريسًا 4 أيام وتطلب تحريات المباحث عن المطربين

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كما طلبت النيابة من المباحث تحديد شخصية مطربي الحفل، ومسؤولي القرية التي اقيم بها الحفل، والتجهيزات من أعمال الأضاءة والفراشة الخاصة بالحفل.وتمكنت قوة أمنية من مباحث مركز الإسماعيلية، برئاسة المقدم محمد هشام من اقتياد المتهم من منزله بقرية النورس، لمثوله أمام جهات التحقيقات.كانت عدة فيديوهات قد انتشرت مساء أمس، ترصد إطلاق ألعاب نارية في سماء الإسماعيلية؛ احتفالًا بحفل الزفاف، بحضور المطرب حسن شاكوش وعمر كمال، كما نشر بعض الأشخاص من أقارب العريس فقرات من حفل الزفاف للمطرب عمر كمال وبعض المطربين الشعبيين للتأكيد علي إقامتهم للحفل.وفضّت قوة أمنية مساء الجمعة مراسم الفرح، فيما حررت الشرطة مخالفات كسر حظر لجميع السيارات بعد خروجها من الحفل.