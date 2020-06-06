ائتلاف دعم مصر يوضح تفاصيل مشروع قانون مجلس الشيوخ.. فيديو

قال النائب عبد الهادي القصبي رئيس ائتلاف دعم مصر، إن الائتلاف يقدم مشروع قانون خاصا بمجلس الشيوخ وتعديل بعض مواد قانون مجلس النواب والمشروع مستوف لكافة الشروط الدستورية المنصوص عليها وموافق لكافة المعايير القانونية.





وأضاف عبد الهادي القصبي في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، أن مجلس الشيوخ سيكون 300 عضو يتم انتخاب ثلث العدد بالنظام الفردي وانتخاب ثلث العدد بنظام القوائم ويتفضل رئيس الولة بتعيين الثلث الأخير .





وتابع عبد الهادي القصبي:" مهمتنا تفعيل نصوص المواد الدستورية ونحن أمام استحقاقات دستورية والمجلس وفيما يتعلق بمواعيد الانتخابات يعتبر اختصاص اصيل للهيئة الوطينة للانتخابات ونحن نستكمل العمل التشريعي ".





وأكمل عبد الهادي القصبي:" نتفاعل مع معظم الاحزاب السياسية في مصر"، مضيفا:" وبالنسبة لتعديل بعض مواد مجلس النواب تم الاتفاق على الابقاء على العدد الحالي وتتم العملية الانتخابية 50 % بالانتخاب بالفردي و50 % بنظام القائمة".





ولفت عبد الهادي القصبي:" ائتلاف دعم مصر مكون من مجموعة من الاحزاب الممثلة داخل مجلس النواب وتم التوافق على تشكيل الائتلاف لتغليب المصلحة الوطنية"، مضيفا:" سيكون هناك قانون جديد لتقسييم الدوائر الانتخابية، وتم الابقاء على نسبة تمثيل المراة بمجلس النواب في مشروع القانون بـ 25%، و هناك تمثيل مناسب للعاملين في الخارج وذوي الاحتياجات الخاصة".



