البنك الأهلي: دعم المسئولية المجتمعية تجاوز 2 مليار جنيه العام الماضي

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وأشار إلي أن البنك خصص مبلغ 20 مليون جنيه لدعم مستشفي قصر العيني الفرنساوي لزيادة الطاقة الاستيعابية لغرف العناية المركزة وزيادة أسرة المرضي بالمستشفي من المصابين بفيروس كورونا المستجد، بغرض خدمة فئات أكثر من المرضي.





وأوضح التمويل سيساهم في زيادة الفئات المستفيدة بغرض رفع كفاءة الاستعدادات اللازمة لتلقي العلاج وتوفير المستلزمات والاحتياجات الطبية ، مشيرا إلى توجيه جزء منه للدعم اللازم لأعضاء الفريق الطبي بالمستشفى من الأطباء وأعضاء هيئة التمريض.