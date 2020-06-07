البنك الأهلي: دعم المسئولية المجتمعية تجاوز 2 مليار جنيه العام الماضي

كشف هشام عكاشة، رئيس البنك الأهلي الحكومي، عن تخصيص أكثر من 2 مليار جنيه لدعم قطاع المسئولية المجتمعية خلال العام المالي الماضي.
وأضاف عكاشة في تصريحات له، إن هناك مساعي لدى البنك للتواجد بقوة في كافة الفعاليات الداعمة للمواطنين والخدمات العامة خصوصا قطاعات الصحة والتعليم والبحث العلمي.
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أوضح أن البنك الأهلي يبذل قصارى جهده لمشاركة المجتمع المدني في دعم الشعب المصري والحكومة في محاربة فيروس كورونا المستجد واجتياز تلك المرحلة الحرجة.
وأشار إلي أن البنك خصص مبلغ 20 مليون جنيه لدعم مستشفي قصر العيني الفرنساوي لزيادة الطاقة الاستيعابية لغرف العناية المركزة وزيادة أسرة المرضي بالمستشفي من المصابين بفيروس كورونا المستجد، بغرض خدمة فئات أكثر من المرضي.
وأوضح التمويل سيساهم في زيادة الفئات المستفيدة بغرض رفع كفاءة الاستعدادات اللازمة لتلقي العلاج وتوفير المستلزمات والاحتياجات الطبية ، مشيرا إلى توجيه جزء منه للدعم اللازم لأعضاء الفريق الطبي بالمستشفى من الأطباء وأعضاء هيئة التمريض.