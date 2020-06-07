عبد الستار حتيتة: جدية حكومة الوفاق مرهونة بالموقف الدولي تجاه المبادرة المصرية.. فيديو

قال عبد الستار حتيتة، الكاتب المتخصص في الشأن الليبي، إن جدية "حكومة الوفاق" مرهونة بالموقف الدولي الذي من المفترض أن يدعم مبادرة القاهرة، ممثلًا في روسيا والولايات المتحدة الامريكية ودول أوروبية عديدة.









وأضاف "حتيتة" ، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "القاهرة الآن" المذاع علي قناة "الحدث" الفضائية، أن مصر عندما طرحت المبادرة فهي توجهها للليبين والمجتمع الدولي خاصة الدول المؤثرة وهو الأساس في جوهر تلك المبادرة.









وأوضح أن بنود المبادرة قائمة على أسس مبنية سلفًا في إدارة ملف الأزمة الليبية بما فيها روسيا.





وتابع أن الفارق بين رد فعل المجتمع الدولي على مخرجات مؤتمر برلين والمبادرة الاخيرة مسلم به أن هناك دول في العالم تحاول تنفيذ مخططات لها في ليبيا عبر النظام الأوردغاني.







