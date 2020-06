اشتباكات في لندن بين الشرطة والمتظاهرين..وحصان هائج ينطلق بين المحتجين..فيدو

فقد ضابط شرطة في العاصمة البريطانية لندن السيطرة على حصانه وسط المتظاهرين، وأسقط الضابط من فوق ظهره.

وأظهر مقطع فيديو نشرته هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" الحصان وهو ينطلق بين حشود المتظاهرين وقد انتابه حالة من الهياج.

ولم يتضح من الفيديو ما إذا كان الحصان قد تسبب في إصابات بين المتظاهرين أثناء ركضه.

وتشهد العاصمة البريطانية لندن احتجاجات مناهضة للعنصرية على خلفية مقتل الأمريكي الأسود جورج فلويد على يد ضابط شرطة أبيض.

شابت التظاهرات التي قام بها عشرات الآلاف أمام السفارة الأمريكية وعدة مدن بريطانية اشتباكات بين المتظاهرين وقوات الأمن، في محيط شارع دوانينج ستريت حيث مقر الحكومة البريطانية ورئيس الوزراء، فيما ألقت الشرطة قنابل الغاز المسيل للدموع، واستخدم المتظاهرون "الشماريخ".

وجاءت التظاهرات الضخمة على الرغم من تحذيرات الحكومة البريطانية من التجمعات بسبب تفشي وباء فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

A police horse has bolted at protesters at an anti-racism rally in London



Tens of thousands of people have gathered across the UK for Black Lives Matter protests sparked by the death of George Floydhttps://t.co/YrtOUyU1fv pic.twitter.com/8SFHt2lWhl