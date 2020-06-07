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أخبار العالم

اشتباكات في لندن بين الشرطة والمتظاهرين..وحصان هائج ينطلق بين المحتجين..فيدو

الأحد 07/يونيو/2020 - 12:58 ص
صدى البلد
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حسام رضوان
فقد ضابط شرطة في العاصمة البريطانية لندن السيطرة على حصانه وسط المتظاهرين، وأسقط الضابط من فوق ظهره.

وأظهر مقطع فيديو نشرته هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" الحصان وهو ينطلق بين حشود المتظاهرين وقد انتابه حالة من الهياج.

ولم يتضح من الفيديو ما إذا كان الحصان قد تسبب في إصابات بين المتظاهرين أثناء ركضه.

وتشهد العاصمة البريطانية لندن احتجاجات مناهضة للعنصرية على خلفية مقتل الأمريكي الأسود جورج فلويد على يد ضابط شرطة أبيض.

شابت التظاهرات التي قام بها عشرات الآلاف أمام السفارة الأمريكية وعدة مدن بريطانية اشتباكات بين المتظاهرين وقوات الأمن، في محيط شارع دوانينج ستريت حيث مقر الحكومة البريطانية ورئيس الوزراء، فيما ألقت الشرطة قنابل الغاز المسيل للدموع، واستخدم المتظاهرون "الشماريخ".

وجاءت التظاهرات الضخمة على الرغم من تحذيرات الحكومة البريطانية من التجمعات بسبب تفشي وباء فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

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