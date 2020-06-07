محمد رجب يشارك جمهوره بمشهد من فيلم صابر جوجل

نشر محمد رجب صورة جديدة له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.





وظهر في الصورة في مشهد من مشاهد فيلمه " صابر جوجل"، و كتب معلقا على الصورة " صابر جوجل".





اقرا أيضًا:





نالت الصورة اعجاب متابعيه ونالت العديد من التعليقات.





يذكر أن محمد رجب شارك كضيف شرف في مسلسل "الاختيار" لرمضان 2020.





مسلسل "الاختيار" بطولة أمير كرارة، أحمد العوضي، دينا فؤاد، إسلام جمال، وعدد من ضيوف الشرف منهم صلاح عبد الله ومحمد ‏إمام وآسر ياسين ومحمد رجب وإياد نصار، تأليف باهر دويدار وإخراج بيتر ميمي.





تدور أحداث المسلسل حول قصة وفاة العقيد أحمد المنسي، ‏قائد الكتيبة 103 صاعقة، الذي استشهد في الهجوم الإرهابي، جنوب رفح عام 2017، وقصة خيانة الإرهابي ‏هشام العشماوي الذي انضم لتنظيم داعش.‏



