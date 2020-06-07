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أخبار البلد

الحياة السوداء.. مصريون بألمانيا يشاركون في مظاهرات ضد العنصرية الأمريكية

الأحد 07/يونيو/2020 - 06:04 ص
مشاركة المصريين في
مشاركة المصريين في ألمانيا في مظاهرات ضد العنصرية الامريكية
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سعيد العربي
شارك عدد من أبناء الجالية المصرية في ألمانيا في "مظاهرات صامتة" مناهضة للعنصرية، في حوالي 25 مدينة، على خلفية مقتل الأمريكي من أصل إفريقي جورج فلويد في الولايات المتحدة.

وارتدى المتظاهرون ملابس داكنة عليها شعار "الحياة السوداء"، رافعين عبارات كُتبت باللغة الإنجليزية: "العنصرية تقتل" و"معًا ضد العنصرية" و "العنصرية وباء" و "نستطيع". لا تكون صامتا".

وكانت العاصمة الألمانية (برلين) شهدت  أعمال نهب وسرقة وتخريب للمحال والبنوك في شارع كارل ماركس بالحى العربى بوسط برلين احتجاجا على العنصرية وتضامن مع تظاهرات أمريكا المناهضه للعنصرية والتمييز العنصرى . 

وتأتي المظاهرات تنديدا بمقتل فلويد، الذي لقي حتفه يوم 25 مايو الماضي على يد الشرطة بمدينة مينابوليس الأمريكية. وأدت وفاته إلى خروج احتجاجات في العديد من المدن الأمريكية، وشهد بعضها اشتباكات.

الحياة السوداء.. مصريون بألمانيا يشاركون في مظاهرات ضد العنصرية الأمريكية
الحياة السوداء.. مصريون بألمانيا يشاركون في مظاهرات ضد العنصرية الأمريكية
الحياة السوداء.. مصريون بألمانيا يشاركون في مظاهرات ضد العنصرية الأمريكية
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