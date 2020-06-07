AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

برلماني يطالب أولياء الأمور والمدارس الخاصة بالتوصل لحل وسط لتحمل تبعات كورونا الاقتصادية

الأحد 07/يونيو/2020 - 09:45 ص
النائب فايز بركات
النائب فايز بركات
Advertisements
فريدة محمد
أكد النائب فايز بركات، نائب أشمون وعضو لجنة التعليم، ضرورة الوصول لحل وسط في الأزمة بين أولياء الأمور والمدارس الخاصة، بشكل يضمن حقوق الطرفين، ويحقق الفائدة لمصلحة الطالب.

وأوضح بركات فى بيان صحفى له، أنه لا مبرر لرفض أولياء الأمور دفع المصاريف مقابل الالتزام بتقديم الحصص التعليمية، حتى ولو كانت أونلاين، فهذه المصروفات هي مرتبات المدرسين والعاملين، وبذات الوقت هناك ضرورة لوجود ضمانات لأولياء الأمور، قبل دفع المصروفات للعام القادم، بأن الدراسة ستستمر بشكل طبيعي من البيت إذا تعذر الاستمرار في المدرسة.

وأشار إلى أن المدارس الخاصة تقدم خدمة تعليمية نظير الحصول على المصروفات، ولكنها لا تملك صلاحية وسلطة فصل أى طالب لم يسدد المصروفات الدراسية، لأن حرمان الطالب من حقه فى التعليم مبدأ مرفوض مهما كانت أسبابه.

وأضاف أن المدرسة تحتاج إلى دفع مرتبات العاملين بها، وغيرها من التجديدات والإصلاحات السنوية، ولكن عليها أن تتحمل تبعات كورونا الاقتصادية مع أولياء الأمور وتقلل من أرباحها السنوية.

وطالب بركات، بأنه في حال تفعيل الدراسة من البيت لا بد من تخفيض المصاريف، بالقدر الذي يتناسب مع الخدمة المقدمة، مؤكدا ضرورة أن يكون لوزارة التربية والتعليم دور رقابي في تنفيذ وعودة المدارس الخاصة بعد تحصلها على المصروفات.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الاهالي يطالبون برد جزء من المصروفات بعد تعليق الدراسة.. وزير التعليم: المدارس الخاصة ليست ملزمة بذلك وهذا الموضوع معقد ولن نتفاوض فيه قبل آخر أغسطس

برلماني: حل لأزمة المصروفات وحقوق العاملين بالمدارس الخاصة

برلمانية: صعوبة استرجاع المصروفات لأولياء الأمور لتحمل الأعباء على أصحاب المدارس الخاصة

تسريح العاملين بالمدارس الخاصة.. نواب: وزير التعليم سيقدم حلا للأزمة.. قانون العمل يحفظ حقهم.. ونائبة: المصاريف يصعب إرجاعها لأولياء الأمور

برلماني يطالب التعليم بحل عادل فيما يخص مصروفات الفصل الدراسي الثاني

تحرك برلمانى لمواجهة تهديد المدارس الخاصة لأولياء الأمور

ترشيحاتنا

أغرب حكم قضائي ضد شاب اغتصب فتاة في الهند .. صور

بتدابير وقائية.. إندونيسيا تعيد فتح المساجد بإقامة أول صلاة جماعة بـ جاكرتا.. فيديو

قبل إطلاقه بأيام.. سعر ومواصفات هاتف شاومي Redmi 9

بـ٥٠ قرشا.. علاج طبيعي يخلصك من الحموضة

حكم بناء المقابر دورين .. مستشار المفتي يوضح الضوابط الشرعية

المصري الأوروبي: السيسي طرح "خارطة طريق" شاملة لحل الأزمة الليبية.. ويجب على المجتمع الدولي تحمل مسئولياته لرفع المعاناة عن الليبيين

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بدون أدوية .. اقضى على كحة طفلك بهذه الطرق الطبيعية

بعد التخفيض.. أسعار ومواصفات بيجو 508 peugeot .. صور

إسهال والتهاب القولون.. تناول أدوية المعدة بكثرة يسبب عدوى بكتيرية