AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

زيادة التصنيع المحلي والتصدير للخارج.. الصناعة والإنتاج الحربي تواصلان التنسيق

الأحد 07/يونيو/2020 - 11:26 ص
وزيرة التجارة و الصناعة
وزيرة التجارة و الصناعة
Advertisements
ولاء عبد الكريم
استقبلت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة بمقر الوزارة الدكتور محمد سعيد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربي حيث تناول اللقاء أهمية تعزيز التعاون المشترك بين الوزارتين والاستفادة من الطاقات التصنيعية المتوافرة لدى الإنتاج الحربي للارتقاء بجودة وتنافسية المنتج المصري. 

حضر اللقاء الدكتور حسن عبد المجيد نائب رئيس الهيئة القومية للإنتاج الحربي وحاتم العشري مستشار وزيرة التجارة والصناعة للاتصال المؤسسي إلى جانب عدد من رؤساء شركات الإنتاج الحربي.


وقد أكد الدكتور محمد سعيد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربي أن الوزارة تمتلك طاقات إنتاجية كبيرة وتنتج منتجات على درجة عالية من الجودة بهدف تلبية احتياجات السوق المحلي، مشيرًا إلى سعي الوزارة لتعميق نسب التصنيع المحلي فى منتجاتها الأمر الذي يسهم فى زيادة القيمة المضافة لمنتجات الإنتاج الحربي.

وأشاد الوزير بالجهود التي تبذلها وزارة التجارة والصناعة وبصفة خاصة خلال المرحلة الماضية والتي شهدت انتشار جائحة فيروس كورونا حيث استطاعت الوزارة وضع منظومة شاملة لتوفير احتياجات السوق المحلي من كافة المنتجات وبصفة خاصة المستلزمات الطبية، مع اتخاذ عدد من القرارات اللازمة لضمان سير عملية الإنتاج بالمصانع، مشيرًا فى هذا الاطار الى قيام الشركات التابعة للانتاج الحربي بالمساهمة فى توفير العديد من هذه المنتجات وبصفة خاصة الكمامات الجراحية والمزودة بصمام تنفس وكذا المطهرات بأنواعها فضلًا عن المنظفات والبويات المضادة للبكتريا باستخدام النانوتكنولوجي.

ومن جانبها أكدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة أن هذا الاجتماع يعد ترجمة حقيقية للتعاون المستمر بين وزارتي الصناعة والإنتاج الحربي للنهوض بالصناعة المصرية فى مختلف قطاعاتها، مشددة على حرص الوزارة لتعظيم الاستفادة من الإمكانات التصنيعية والتكنولوجية الكبيرة لدى مصانع الإنتاج الحربي لتكون إلى جانب مصانع القطاع الخاص ركيزة اساسية لتنمية الصناعة الوطنية وزيادة تنافسيتها بالسوقين المحلي والعالمي.

وأشارت الوزيرة إلى أن منتجات الإنتاج الحربي تتميز بجودتها العالية وسعرها المناسب ولذا فإنها تحظى بثقة المستهلك المصري، لافتةً في هذا الإطار إلى أهمية تسويق هذه المنتجات فى الأسواق الخارجية وبصفة خاصة فى السوق الأفريقي، حيث سيتم تكليف مكاتب التمثيل التجاري بالخارج لإعداد دراسات تسويقية لتحديد أهم الأسواق المستهدفة أمام منتجات المصانع الحربية.

وفي هذا الصدد أشارت جامع إلى أهمية تعزيز الشراكة بين مصانع الإنتاج الحربي ومصانع القطاع الخاص للتوجه سويًا إلى الأسواق الخارجية، مع السعي لتحقيق التكامل بين الجانبين بما يحقق رؤية الوزارة لتعميق التصنيع المحلي وتوفير سلاسل الإمداد وزيادة القيمة المضافة ومن ثم  زيادة معدلات التصدير، لافتةً إلى أنه سيتم عقد اجتماع على مستوى كبار المسئولين بالوزارتين لبحث هذا الأمر.

ووجهت وزيرة التجارة والصناعة الشكر لوزير الإنتاج الحربي لدور الوزارة البارز للمساهمة فى توفير احتياجات السوق المحلي من الكمامات والمطهرات منذء بدء انتشار فيروس كورونا المستجد.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الصناعة والعربية للتصنيع يبحثان تعزيز التعاون لتنفيذ عمليات الاكتفاء المحلي

لتعميق التصنيع المحلي.. تعاون مشترك بين التجارة والصناعة والعربية للتصنيع.. تفاصيل

شاهد.. وزيرة الصناعة والتراس يبحثان خطة الدولة لتعميق التصنيع المحلي

وزيرة التجارة: الدولة مهتمة بتعميق التصنيع المحلي وتوفير مدخلات إنتاج مصرية

وزيرة التجارة والصناعة تشهد مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين الهيئة العربية للتصنيع لإنشاء أكبر مصنع لإنتاج كابلات الألياف الضوئية

ترشيحاتنا

لم تمنعه توسلات طفله .. رجل يضرب زوجته بوحشية حتى الموت.. فيديو

كيف أحصن نفسي وبيتي من السحر.. أمين الفتوى ينصح بأمرين

رحلة البحث عن المليون جثة .. اكتشاف مقبرة جماعية لجنود ألمان في روسيا تعود للحرب العالمية

انحسار كوفيد .. خبير إيطالي: فيروس كورونا أصبح أضعف 100 مرة من بدايته

بعد 13 يوما بلا إصابات.. تايلاند تسجل 8 حالات جديدة بكورونا أغلبها من دول عربية

بنوك الدم الإقليمية تبدأ استقبال المتعافين من كورونا للتبرع بالبلازما.. يتصدر نشرة أخبار صباح البلد

AdvertisementS

بشرى للمرضى .. الصين تبدأ اليوم في اختبار علاج جديد ضد كورونا

تقضي على الفيروس فى ساعات .. كل ما تريد معرفته حول الكمامة النحاسية

لمواجهة تداعيات كورونا.. المشاط: 100 مليون دولار من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار لدعم مشروعات القطاع الخاص بمصر

البلازما كسرت التوقعات.. لجنة مكافحة كورونا تكشف عن آخر تطورات علاج كورونا

انحسار كوفيد .. خبير إيطالي: فيروس كورونا أصبح أضعف 100 مرة من بدايته

مات الأستاذ.. أصدقاء قتيل منشأة ناصر: الدم طلع من دماغه زي النافورة وكل الناس زعلت عليه

وزير التعليم يعلن قرارات مهمة بشأن امتحانات الثانوية العامة.. اليوم

ميدو: نجلا شوبير وفاروق جعفر ملهمش ذنب فى اللي بيحصل ده

بنوك الدم الإقليمية تبدأ استقبال المتعافين من كورونا للتبرع بالبلازما.. يتصدر نشرة أخبار صباح البلد

كلاكيت تاني مرة.. وفاة بقرة حامل في الهند بسبب تناولها طعاما مفخخا.. صور

هل قراءة القرآن على الماء ورشه في البيت تمنع الحسد والسحر؟

ننشر أسعار الدواجن والبيض اليوم الأحد 7-6-2020

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تقضي على الفيروس فى ساعات .. كل ما تريد معرفته حول الكمامة النحاسية

بدون ماكياج.. نادين نجيم تتألق بالكاجوال رفقة ابنتها

أسعار ومواصفات بيجو peugeot 3008 بعد التخفيض .. صور