نيفين جامع: تمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بـ 1.19 مليار جنيه خلال الثلث الأول من 2020

وأشارت

إلى أن انخفاض حجم تمويل المشروعات طبيعي في ظل الازمة الحالية في كافة دول العالم و ضمنهم مصر و لكن كل

الأزمات

تولد فرص استثمارية يمكن للشباب استغلالها و النجاح فيها وهناك العديد من القطاعات الصناعية و الخدمية و التجارية قد زادت معدلات تشغيلها و

أرباحها

أثناء

هذه

الأزمة

, مثل قطاع المستلزمات الوقائية والطبية ومنتجات التعقيم وايضا قطاع التسويق

الإلكتروني

وخدمات الدعم التكنولوجي و العديد من المجالات الأخرى التي يمكن لرواد

الأعمال

إقامة

مشروعات فيها لتغطية احتياجات السوق ومتطلبات المستهلكين.