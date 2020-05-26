نيفين جامع: تمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بـ 1.19 مليار جنيه خلال الثلث الأول من 2020

أعلنت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة والرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر أن الجهاز قد قام بتمويل 48743 مشروعا صغيرا ومتناهي الصغر في الثلث الأول من العام الجاري (من يناير وحتى نهاية ابريل ) بتمويل وصل إلى 1.19 مليار جنيه.
ولفتت نيفين جامع إلى أن حجم التمويل يعتبر جيدا نظرا للآثار الاقتصادية السلبية التي واكبت ظهور وانتشار فيروس كورونا وتأثير ذلك علي انشطة قطاع المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر وتخوف الكثير من الشباب أو أصحاب المشروعات من إقامة مشروعات صغيرة او التوسع في مشروعاتهم القائمة في ظل الظروف الراهنة.
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وأشارت وزيرة التجارة والصناعة إلى أن انخفاض حجم تمويل المشروعات طبيعي في ظل الازمة الحالية في كافة دول العالم و ضمنهم مصر و لكن كل الأزمات تولد فرص استثمارية يمكن للشباب استغلالها و النجاح فيها وهناك العديد من القطاعات الصناعية و الخدمية و التجارية قد زادت معدلات تشغيلها وأرباحها أثناء هذه الأزمة, مثل قطاع المستلزمات الوقائية والطبية ومنتجات التعقيم وايضا قطاع التسويق الإلكتروني وخدمات الدعم التكنولوجي و العديد من المجالات الأخرى التي يمكن لرواد الأعمال إقامة مشروعات فيها لتغطية احتياجات السوق ومتطلبات المستهلكين.
ولفتت إلى أن فروع الجهاز بمختلف محافظات الجمهورية يتم تعقيمها بشكل دوري وتم تطبيق نظام وقائي لاستقبال كافة العملاء والشباب الراغب في الاستفادة من خدمات الجهاز المالية أو غير المالية.
وأوضح أن أهمية استعانة أصحاب المشروعات بالدليل الاسترشادي الذي أصدره الجهاز بهدف العمل علي وقاية العمالة بالمشروعات الصغيرة من فيروس كورونا وأشارت إلي أن هذا الدليل يشتمل علي برامج وقائية متنوعة تصلح لكافة قطاعات المشروعات الصغيرة وتبعًا لطبيعة كل مشروع ووسائل الوقاية المناسبة له (صناعي/ زراعي /تجاري ) وذلك بهدف مساعدة أصحاب المشروعات علي تطبيق هذه الإجراءات واستخدام هذه الوسائل الوقائية في مواجهة فيروس كورونا والحد من انتشاره داخل مشروعاتهم حيث تتضمن هذه البرامج كافة الوسائل الوقائية لحماية العاملين في هذه المشروعات من انتقال العدوى وانتشارها.
وأشارت إلي أن هذه البرامج الوقائية متاحة لكافة أصحاب المشروعات الصغيرة علي موقع الجهاز www.msmeda.org.eg.