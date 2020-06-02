قابلة للاستخدام 20 يوما.. نيفين جامع تعلن توفير كمامات قطنية بـ 5 حنيهات قريبا.. فيديو

أعلنت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، خبرا سارا للمواطنين بشأن توافر كمامات قطنية وقابلة للاستخدام والغسيل لمدة 20 يوما، مؤكدة أنها خلال 10 أيام بحد أقصى ستتوفر في الأسواق الكمامات الطبية المطابقة للمواصفات.





وأضافت جامع، في مداخلة هاتفية، عبر برنامج الستات ميعرفوش يكدبوا، المذاع على قناة "cbc"، أن الوزارة استقرت على إنتاج كمامة قطنية معتمدة من وزارة الصحة ومطابقة للمواصفات، متابعة أنه ستكون هذه الكمامات قابلة للاستخدام والغسيل لمدة 20 يوما.





وأكدت وزيرة التجارة والصناعة، أن سعر الكمامة فى حدود 5 جنيهات، لافتة إلى أن هناك تنسيقا مع منافذ البيع فى الإنتاج الحربى لتوزيع الكمامة، ويليها الصيدليات.





وأشارت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، إلى أن الكمامة سيتم توفيرها أولا فى وزارة النقل ووزارة التربية والتعليم، ووزارة التعليم العالى، والتضامن، والأوقاف، مضيفة أن الفترة الماضية هناك توفير فى الكمامات الطبية، وعدد من الشركات طالبت بتصدير الكمامات للخارج، وتم السماح لهم بالتصدير.