عميد هندسة عين شمس يوضح موعد انتهاء تسليم الأبحاث لطلاب فرق النقل

قال الدكتور ضياء خليل عميد كلية هندسة جامعة عين شمس إنه تم بدء تسليم الأبحاث لطلاب فرق النقل والمقرر انتهائها يوم 18 يونيو لجميع الأبحاث حسب الجدول الزمني المعلن للمرة الأولى.





وأضاف خلال تصريحاته لـ صدى البلد، أن الخميس الموافق 25 يونيو آخر موعد لتقديم الأبحاث بالنسبة لمقررات التخلفات في لائحة 2003 وآخر موعد لتصحيح الأبحاث المرة الأولى وتحويل الأبحاث التي لم تقبل إلى draft على Lima.





وأكد أن يوم الخميس الموافق 2 يوليو آخر موعد لتقديم الأبحاث للمره الثانية بالنسبة لجميع المقررات التخلفات في لائحة 2003 وآخر موعد لتصحيح الأبحاث المرة الأولى وتحويل الأبحاث التي لم تقبل إلى draft على lms المقررات التخلفات في لائحة 2003.



