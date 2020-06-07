بعد التخفيضات الأخيرة.. أسعار ومواصفات بيجو 2008 peugeot .. صور

بيجو 2008 peugeot تأتي بنظام الجر الأمامي و يمكنها التسارع من 0 حتى 100 كم/ ساعة خلال 9.9 ثانية ويبلغ متوسط استهلاكها من الوقود 7 لتر لكل 100 كم تقتطعها السيارة.
مواصفات بيجو 2008 peugeot
تأتي بيجو 2008 peugeot بالعديد من المواصفات القياسية ومواصفات الأمان أهمها الوسائد الهوائية ونظام فرامل ABS، وتوزيع اليكترونى للفرامل EBD، وبرنامج التوزان الإلكترونى ESP لتضمن بهم السيارة اعلي مستويات الثبات و بها جنوط سبور قياس 16 انش وفوانيس شبورة خلفية، وإضاءة المصابيح الأمامية والخلفية LED، ومثبت سرعة يساهم في استهلاك الوقود.
أسعار بيجو 2008 peugeot
تأتي بيجو 2008 peugeot بالعديد من المواصفات القياسية ومواصفات الأمان أهمها الوسائد الهوائية ونظام فرامل ABS، وتوزيع اليكترونى للفرامل EBD، وبرنامج التوزان الإلكترونى ESP لتضمن بهم السيارة اعلي مستويات الثبات و بها جنوط سبور قياس 16 انش وفوانيس شبورة خلفية، وإضاءة المصابيح الأمامية والخلفية LED، ومثبت سرعة يساهم في استهلاك الوقود.
أسعار بيجو 2008 peugeot
تباع بيجو 2008 peugeot بسعر 314,990 جنيه