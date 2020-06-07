بعد التخفيضات الأخيرة.. أسعار ومواصفات بيجو 2008 peugeot .. صور

طرح وكيل بيجو في مصر السيارة بيجو 2008 peugeot التي تنتمي لفئة و تأتي بمحرك أربع اسطوانات سعة 1600 سي سي يعطى قوة قدرها 120 حصان وعزم أقصى للدوران 160 نيوتن متر متصل بفتيس اوتوماتيك 4 سرعات .

لفئة السيارات الكروس أوفربمحرك أربع اسطوانات سعة 1600 سي سي يعطى قوة قدرها 120 حصان وعزم أقصى للدوران 160 نيوتن متر متصل بفتيس اوتوماتيك 4 سرعات





بيجو 2008 peugeot





مواصفات بيجو 2008 peugeot



تأتي بيجو 2008 peugeot بالعديد من المواصفات القياسية ومواصفات الأمان أهمها الوسائد الهوائية ونظام فرامل ABS، وتوزيع اليكترونى للفرامل EBD، وبرنامج التوزان الإلكترونى ESP لتضمن بهم السيارة اعلي مستويات الثبات و بها جنوط سبور قياس 16 انش وفوانيس شبورة خلفية، وإضاءة المصابيح الأمامية والخلفية LED، ومثبت سرعة يساهم في استهلاك الوقود.



أسعار بيجو 2008 peugeot



تباع بيجو 2008 peugeot بسعر 314,990 جنيه

تأتي بنظام الجر الأمامي و يمكنها التسارع من 0 حتى 100 كم/ ساعة خلال 9.9 ثانية ويبلغ متوسط استهلاكها من الوقود 7 لتر لكل 100 كم تقتطعها السيارة.