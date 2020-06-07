ننشر تفاصيل استعدادات تعليم الجيزة لـ امتحانات الثانوية العامة 2020

عقد خالد حجازي مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة، اجتماعا تحضيريا لمناقشة استعدادات امتحانات الثانوية العامة وامتحانات الدبلومات الفنية 2020.





حضر هذا الاجتماع كل من والدكتور محمد منصور وكيل وزارة الصحة، والدكتور أسامة وكيل الوزارة للتأمين الصحي، والعقيد محمد عبد الهادى المستشار العسكرى للجيزة، وذلك بمقر مديرية التأمين الصحي بالجيزة.









وقد تم خلال هذا الاجتماع، مناقشة الاستعدادات النهائية وآلية سير امتحانات الثانوية العامة والدبلومات الفنية للعام الدراسي الحالي كاجتماع تحضيرى للتجهيز لاجتماع الثلاثاء القادم المقرر عقده مع معالى اللواء محافظ الجيزة.





وأوضح مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة، أن هذا الاجتماع يأتي لضمان سير الامتحانات على الوجه الأكمل فى ظل انتشار فيروس كورونا المستجد، مع الحفاظ على جميع الطلاب والملاحظين والمراقبين داخل اللجان، وتوفير مناخ صحى سليم لجميع الطلبة والمراقبين.





كما أكد مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة، استعداد جميع الإدارات التعليمية لاستقبال طلاب اختبارات الثانويه العامة والفنية، مشيرًا إلى أنه تم تجهيز اللجان وعددها ١٩٤ لجنة أصلية و٣٧ لجنة احتياطى وفق ما ورد الينا من تعليمات وزارة التربية والتعليم وتضم كل لجنة عدد ١٤ ديسك فى كل لجنة.





كما تم تجهيز الاستراحات وعددها ٥٥ استراحة على مستوى محافظة الجيزة بكافة التجهيزات والتعقيم الدورى مع تخصيص عدد ٢ عمال لكل استراحة.





كما أشار مدير تعليم الجيزة إلى أنه تم تجهيز عدد ٨٠ قاعة للتصحيح وفرشهم وتطهيرهم وتوفير كافة الإجراءات الاحترازية للحفاظ على سلامة الجميع.



