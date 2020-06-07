أسباب وأعراض تلف كبالن السيارة

كبالن السيارة هي الجزء المسؤول عن نقل الحركة من صندوق التروس بالمحرك إلى إطارات السيارة و يمنح السيارة سرعة أكبر عند الانطلاق .
ويجب الاهتمام بها وصيانتها بشكل دوري.. و في هذا السياق نعرض أعراض وأسباب تلف كبالن السيارة .
أعراض تلف كبالن السيارة:
1- سماع أصوات طقطقة أثناء قيادة السيارة خصوصا في الملفات.
2- تتوقف السيارة عن العمل بسبب تلف الجزء المسؤول عن نقل الحركة.
3- فقدان السيطرة على السيارة عند الضغط على الفرامل.
أسباب تلف كبالن السيارة :
1- قيادة السيارة بشكل عنيف وخاطئ .
2-الفرك و التفحيط.
2- انتهاء العمر الافتراضي لكبالن السيارة.
3- القيادة على الطرق غير الممهدة بصورة مستمرة.
4- تدوير الدركسيون إلى آخره سواء أقصى اليمين أو أقصى اليسار عند الدوران.
5- امتلاء كاوتش كبالن السيارة بالأتربة والأوساخ.