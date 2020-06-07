أسباب وأعراض تلف كبالن السيارة

كبالن السيارة هي الجزء المسؤول عن هي الجزء المسؤول عن نقل الحركة من صندوق التروس بالمحرك إلى إطارات السيارة و يمنح السيارة سرعة أكبر عند الانطلاق .









ويجب الاهتمام بها وصيانتها بشكل دوري.. و في هذا السياق نعرض أعراض وأسباب تلف كبالن السيارة .











أعراض تلف كبالن السيارة :

1- سماع أصوات طقطقة أثناء قيادة السيارة خصوصا في الملفات.

2- تتوقف السيارة عن العمل بسبب تلف الجزء المسؤول عن نقل الحركة.

3- فقدان السيطرة على السيارة عند الضغط على الفرامل.



أسباب تلف كبالن السيارة :

1- قيادة السيارة بشكل عنيف وخاطئ .







2-الفرك و التفحيط.







2- انتهاء العمر الافتراضي لكبالن السيارة.







3- القيادة على الطرق غير الممهدة بصورة مستمرة.





4- تدوير الدركسيون إلى آخره سواء أقصى اليمين أو أقصى اليسار عند الدوران.





5- امتلاء كاوتش كبالن السيارة بالأتربة والأوساخ.