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سيارات

أسباب وأعراض تلف كبالن السيارة

الأحد 07/يونيو/2020 - 05:44 م
كبالن السيارة
كبالن السيارة
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اشرف عطية
كبالن السيارة هي الجزء المسؤول عن  نقل الحركة من صندوق التروس بالمحرك إلى إطارات السيارة و يمنح السيارة سرعة أكبر عند الانطلاق .


ويجب الاهتمام بها وصيانتها بشكل دوري.. و في هذا السياق نعرض أعراض وأسباب تلف كبالن السيارة .


أعراض تلف كبالن السيارة:


1- سماع أصوات طقطقة أثناء قيادة السيارة خصوصا في الملفات.


2- تتوقف السيارة عن العمل بسبب تلف الجزء المسؤول عن نقل الحركة.

 

3- فقدان السيطرة على السيارة عند الضغط على الفرامل.


أسباب تلف كبالن السيارة :

1- قيادة السيارة بشكل عنيف وخاطئ .


2-الفرك و التفحيط.


2- انتهاء العمر الافتراضي لكبالن السيارة.


3- القيادة على الطرق غير الممهدة بصورة مستمرة.


4- تدوير الدركسيون إلى آخره سواء أقصى اليمين أو أقصى اليسار عند الدوران.


5- امتلاء كاوتش كبالن السيارة بالأتربة والأوساخ.

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