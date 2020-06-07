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الرئيس يبحث جهود المالية في تسوية المنازعات الضريبية وتطبيق آليات التحصيل الإلكتروني.. ويؤكد: ضرورة إنشاء قواعد بيانات دقيقة ومتكاملة تساهم في ترسيخ مبدأ الحوكمة وحسن إدارة موارد الدولة

الأحد 07/يونيو/2020 - 07:01 م
الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي
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محمد عبد المنعم
في اجتماعه برئيس الحكومة ووزير المالية..
السيسي يطالب بالتوسع في تطبيق الميكنة والنظم الإلكترونية 
الرئيس يوجه بتكثيف الجهود الجارية لتطوير المنظومة الضريبية
ضرورة إنشاء قواعد بيانات دقيقة ومتكاملة تساهم في ترسيخ مبدأ الحوكمة وحسن إدارة موارد الدولة 

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتكثيف الجهود الجارية لتطوير المنظومة الضريبية، بالتوسع في تطبيق الميكنة والنظم الإلكترونية المتطورة التي من شأنها أن تنشئ قواعد بيانات دقيقة ومتكاملة لدى الحكومة تساهم في ترسيخ مبدأ الحوكمة وحسن إدارة موارد الدولة على النحو الأمثل.

كما وجه الرئيس بمواصلة الجهود المبذولة لإنهاء وفض المنازعات الضريبية بما يسهم في صون موارد الدولة لما فيه الصالح العام، وبالمقابل تعزيز جسور الثقة مع الممولين واستقرار مراكزهم الضريبية.

جاء ذلك خلال اجتماعه مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد معيط وزير المالية.

وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الاجتماع تناول متابعة جهود وزارة المالية لتطوير وميكنة منظومة الضرائب، خاصةً ما يتعلق بتسوية المنازعات الضريبية مع الممولين وتطبيق آليات التحصيل الإلكتروني على مستوي الجمهورية.

واستعرض وزير المالية جهود تطوير النظام الضريبي، والتي تتضمن تبسيط الإجراءات، وبناء قواعد البيانات، وميكنة إجراءات السداد والتحصيل، وتطوير المقار الضريبية لتوفير بيئة عمل مناسبة، وتنمية قدرات العنصر البشري وتحديث الهيكل التنظيمي لمصلحة الضرائب، بالإضافة إلى تطوير التشريعات والقوانين المتعلقة بالضرائب.

كما عرض الدكتور محمد معيط جهود تنفيذ الإجراءات المتخذة من قبل الحكومة لإدارة الوضع الحالي في ظل التداعيات الاقتصادية لجائحة كورونا، خاصةً ما يتعلق بتدبير الاحتياجات المالية للجهات الحكومية المختلفة للتعامل مع التطورات ذات الصلة.
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السيسي يوجه بالتوسع في تطبيق الميكنة لصون موارد الدولة

السيسي يوجه بإنهاء وفض المنازعات الضريبية

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