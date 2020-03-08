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وزيرة الصناعة: الميكنة تقضي على الفساد

الأحد 08/مارس/2020 - 11:26 م
وزير الصناعة
وزير الصناعة
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حمزة شعيب
قالت نيفين جامع، وزيرة الصناعة والتجارة، إنها منذ توليها الوزارة تم فتح عدة ملفات لوضع الحلول المناسبة لها، مضيفة أن من أبرز المشاكل تراجع أصحاب الصناعة عن تحقيق مصلحة الدولة ونمو الصناعة بالدولة، مؤكدة أنه ستتم إعادة المصانع المتوقفة للعمل مرة أخرى؛ لإعادة العمالة التى تم الاستغناء عنها سابقًا إلى سوق العمل، وترجمة هذه المساعى إلى إجراءات على أرض الواقع، وإزالة التحديات التى يمكن أن تقف عائقا أمام تشغيل المصانع. 

وأضافت نيفين جامع، أثناء مداخلة هاتفية لبرنامج "كل يوم" المذاع على قناة "ON"، تقديم خالد أبو بكر، أن الميكنة تقضى على أي فساد بالدولة، وتجعل هناك نظامًا يتبعه الموظف بالدولة من خلال الميكنة، لافتة إلى أن تصريحاتها عن منع الفساد سببه تحفظ كثيرين من أصحاب المصانع على ميكنة الأوراق. 

والتقت نيفين جامع وزيرة الصناعة والتجارة، الشهر الماضى عددًا من كبار المستثمرين بالقطاع الصناعي، وذلك لبحث بعض ملفات القطاع ومشكلاته، وعلى رأسها ملف المصانع المتعثرة، والعوائق التي تواجه المستثمرين في هذا القطاع.

الاجتماع كان في إطار اللقاءات التي تنظمها نيفين جامع، مع المجتمع الصناعى، للتعرف على كافة مشكلات ومتطلبات القطاع الصناعي لتحقيق نمو سريع له، وحل والتعامل مع العوائق التي تواجهه، وكذلك للاستماع لرؤية المصنعين للتعامل مع الملفات العالقة لدى القطاع.
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