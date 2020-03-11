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مستشار وزير المالية يوضح أهمية تعديلات قانون إنهاء المنازعات الضريبية.. فيديو

الأربعاء 11/مارس/2020 - 01:36 ص
المنازعات الضريبية
المنازعات الضريبية
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محمد حليم قنديل
قال رامي يوسف مستشار وزير المالية للضرائب الدولية والإصلاح الضريبي، إن هناك شراكة بين الوزارة- ممثلة فى مصلحة الضرائب- وبين مجتمع الأعمال.

وأضاف مستشار وزير المالية خلال حواره التليفزيوني فى برنامج "المواجهة" المذاع على قناة "إكسترا نيوز" الفضائية، أنه تم التصديق الرئاسي على قانون إنهاء المنازعات الضريبية.

وتابع رامي يوسف، أن من مصلحة الضرائب أن الأعمال والبيزنس يعمل وينجح وانه لن يستفيد إذا حدث حجز على شركة تعثرت ويتم الحجز عليها ويتم إيقافها.

وأوضح مستشار وزير المالية، أنه عندما تنجح الشركات والمشروعات سيتم توفير فرص عمل أكثر للمواطنين والشباب بوجه خاص ويعتبر هذا نجاحاً فى حد ذاته.

وأشار إلى أن، قانون إنهاء المنازعات الضريبية يشجع من الاستثمار ويزيد من الإيرادات، مضيفا أن هذا القانون كان مطروح فى عام 2016 وقام قطاع المستثمرين بمطالبة تجديده.
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