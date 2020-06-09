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رياضة

وكيل معروف يوسف يعقد جلسة مع الزمالك لحسم مصير اللاعب

الثلاثاء 09/يونيو/2020 - 12:49 ص
معروف يوسف
معروف يوسف
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ملك موسي
يعقد أسامة فرحات وكيل أعمال النيجيري معروف يوسف لاعب وسط فريق الزمالك المعار للمقاولون العرب جلسة مع مسؤولي القلعة البيضاء خلال الأيام القليلة المقبلة.

يأتي هذا  لحسم مصير اللاعب بعد انتهاء إعارته للمقاولون بنهاية الموسم الجاري.


واكد مصدر مقرب من معروف يوسف عن تلقي اللاعب عرض من نادي الشرطة العراقي لضمه في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة 
.
 بعدما سبق ولعب لصفوف الفريق العراقي في الموسم الماضي على سبيل الإعارة.


ويسعى مجلس إدارة نادي المقاولون العرب لضم اللاعب بصورة نهائية من الزمالك في ظل اعتماد الجهاز الفني للذئاب عليه بصورة أساسية.



ويرتبط معروف يوسف بعقد مع الزمالك ينتهي بنهاية الموسم المقبل، ويسعى اللاعب لحسم مصيره مع القلعة البيضاء.
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