رفض التدخلات الخارجية.. الاتحاد الأوروبي يرحب بمبادرة مصر لحل الأزمة الليبية

رحب الاتحاد الأوروبي، اليوم الأحد، بالمبادرة التي أعلنها الرئيس عبد الفتاح السيسي مع القائد العام للجيش الوطني الليبي، المشير خليفة حفتر، لحل الأزمة الليبية.





وقال رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا، آلان بوجيا، خلال اتصال هاتفي مع رئيس لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الليبي، يوسف العقوري، إنه يشدد على ضرورة العمل على وقف إطلاق النار ورفض التدخلات الخارجية في البلاد





وأضاف: " هناك أهمية للالتزام بتوصيات مؤتمر برلين كمرجع للحوار السياسي، ونجدد دعم الاتحاد الأوروبي للسلطات الليبية في مواجهة أزمة الهجرة".





وذكر المكتب الإعلامي لمجلس النواب الليبي، أن العقوري، أكد على ضرورة وقف إطلاق النار والعودة للحوار السياسي لكي لا تتفاقم الأمور في ليبيا وتصبح مسرحًا لعمل الجماعات الإرهابية والتي تستفيد من الأوضاع الراهنة وتهدد استقرار المنطقة بأكملها.







