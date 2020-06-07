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ديني

شغل حوش.. خالد الجندى يرد على دعاوى أن النساء أقل من الرجال

الأحد 07/يونيو/2020 - 08:41 م
خالد الجندى يرد على
خالد الجندى يرد على دعاوى أن النساء أقل من الرجال
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أمل فوزي
قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن الاعتقاد بأن النساء أقل منزلة من الرجال "شغل حوش"، مشيرًا إلى أن الكثيرين يحاولون التقليل من شأن المرأة ومكانتها مقارنة بالرجل، وهو ما لم يأت فى السنة والقرآن. 


وأوضح «الجندي» خلال حلقة برنامجه «لعلهم يفقهون» المُذاع على فضائية «dmc» اليوم الأحد ، أن هناك أشياء في الوقت الراهن تدعم الناس وتؤدي للطمأنينة ومنها الصلاة، لما ورد في سنن أبي داوود أن رجلًا دخل المسجد بين أصحابة مضطربًا، فقال "ليتني صليت فاسترحت"، فكأنهم عابوا عليه ذلك، فقال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول "أرحنا بها يا بلال".

وأضاف الجندي، أن الصلاة تدعم الناس كما قال الله تعالى : «استعينوا بالصبر والصلاة»، منوهًا بأنه من لم يصب بوباء فيروس كورونا عليه أن يكثر من الصلاة إذا كان لديه خوف شديد.

وفسر  لماذا يصلي بعض الناس دون أن يشعروا بالطمأنينة، ويخرجون منها كما دخلوا، والسبب في ذلك يكمن في قوله تعالي: «قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ {1} الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ (2)»، مؤكدًا أنه "إذا وُجد خل في حياتك، فاعلم أن هناك خللًا في صلاتك، لأننا لم نصلي بتركيز.

وتابع: والنبي صلي الله عليه وسلم حينما كان يجلس في المسجد دخل رجل يصلي، وعندما انتهى ذهب ليسلم عليه بعد الانتهاء من الصلاة، فقال له "ارجع فصلي فإنك لم تصلي"، لأنه لم يؤدي الصلاة كما ينبغي، موضحًا أن النبي يقول "صلوا كما رأيتموني أصلي".

واستطرد: "كذلك القرآن، إذا لم تقرأه بغير تدبر فلن تخرج منه بالفائدة المرجوة التي تريدها"، مشيرًا إلى قوله تعالى "وشفاء لما في الصدور".
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