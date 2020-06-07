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تعليم

جراحة دقيقة.. استخراج سكين طوله 6.5 سم من عين مريض فى مستشفى الرمد الجامعي بطنطا

الأحد 07/يونيو/2020 - 09:55 م
عملية بمستشفى الرمد
عملية بمستشفى الرمد بنطا
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أحمد على

أعلن الدكتور مجدي سبع رئيس جامعة طنطا ، اليوم، نجاح فريق طبي من قسم طب وجراحة العيون بمستشفي الرمد الجامعي من استخراج نصل سكين من عين مريض يبلغ من العمر 44 عاما.

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وقال الدكتور أحمد غنيم أستاذ طب وجراحة العيون وعميد الكلية ورئيس مجلس ادارة المستشفيات الجامعية، أن طوارئ قسم طب وجراحة العيون استقبلت اليوم مريضا من كفر الشيخ يعانى من تورم شديد بالعين واضطراب شديد بالرؤية مع تورم بالملتحمة وتوقف تام بحركة العين منذ 14 يوم .


واوضح الدكتور أحمد غنيم، انه فور استقبال الحالة تم التنسيق  مع الدكتور مجدى موسى استاذ طب وجراحة العين ورئيس القسم ، بتشكيل فريق طبى متخصص فى جراحة وتجميل العين برئاسة الدكتور أشرف الدسوقى استاذ طب وجراحة العين ورئيس وحدة جراحات الحجاج والدكتور محمود أبو العطا مدرس مساعد طب وجراحة العين لفحص الحالة .


وأوضح الدكتور مجدى موسى أستاذ طب وجراحة العين ورئيس القسم، ان الأشعة المقطعية أظهرت وجود جسم غريب وعلي الفور تم اجراء عملية جراحية استكشافية شديده الخطورة وتم العثور على (نصل سكين حاد) ابعاده ٦.٥ سم × ٢ سم يخترق المنطقة خلف العين مباشره وعلى بعد مليمترات قليلة جدا من العصب البصري وتمت إزالته بمهارة خلال نصف ساعة بدون إصابة العصب البصري وانقاذ عين المريض ، ويتماثل الآن للشفاء التام .

 

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