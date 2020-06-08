رغم مخاوف كورونا.. لجنة شعبية تنهى خلافات بين عائلتين بمركز دشنا في قنا.. صور

تمكنت لجنة المصالحات الشعبية بمركز دشنا، من إنهاء خصومة بين عائلتى " بيت على و بيت محمود " بقرية فاو بحرى، برعاية النائب حسين فايز عضو مجلس النواب، عن دائرة دشنا والوقف، و النائب أحمد مختار، عضو مجلس شعب سابق، والعمدة حجازي فخري حسين، عمدة قرية فاو بحرى.





أقيمت مراسم الصلح فى مضيفة عائلية بقرية فاو بحرى، بحضور لفيف من رموز القبائل و القيادات الشعبية وحشد من المواطنين من أبناء القرية.





قال النائب حسين فايز، عضو مجلس النواب عن دائرة دشنا، إن جلسة صلح اليوم تمت بين عائلتين أبناء عمومة نشبت بينهم خلافات منذ فترة، و بفضل جهود أهل الخير تم السيطرة على الأمر وحل الأزمة، والتوصل إلى إنهاء المشكلة قبل تفاقمها، وبحمد الله تم إنهاء الخلاف فى جلسة محدودة بقرية فاور بحرى.

وأشار فايز، إلى أن بعض جلسات الصلح لا يمكن تأجيلها أو إرجائها لوقت آخر، لأن تأخيرها قد يتسبب فى إراقة دماء جديدة و إحداث مشاكل بين أطراف الخصومة، لذلك نسعى لإنهاء أى خصومة متوترة قبل أن تتفاقم الأمور وتصل إلى مرحلة تكون فيها الحلول صعية.

وأضاف فايز، بأننا كلجنة صلح نلتزم بالاجراءات الاحترازية التى فرضتها ظروف فيروس كورونا المستجد، بداية من الكمامات و استعمال المطهرات، لكن من الصعب إلزام الحاضرين بارتداء الكمامات أو حتى منعهم من الحضور.

وكانت قرية فاو بحرى، قد شهدت مشاجرة بين عائلتى " بيت على و بيت محمود "منذ شهرين، نتج عنها عدد من المصابين من الطرفين، بسبب خلافات قديمة، أدت إلى توتر العلاقة بين الطرفين، ما دفع لجنة الصلح للتدخل والإصلاح بينهما لعدم تفاقم المشكلة ووقوع ضحايا.

يذكر أن المصالحات الثأرية التى تتم فى الصعيد، يتم إنهائها فى سرادقات صلح كبيرة يحضرها القيادات التنفيذية والأمنية بالمحافظة، احتفاءًا بإنهاء خصومة وحقن الدماء، إلا أن الظروف التى تشهدها البلاد جراء فيروس كورونا المستجد، تحول دون إنهاء الكثير من الممصالحات الثأرية خلال الفترة الأخيرة.

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