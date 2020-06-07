بينهم 12 للعناية المركزة.. تجهيز مستشفى حميات فرشوط بـ 155 سريرًا لعزل مصابي كورونا

قال الدكتور رمضان الخطيب، وكيل وزارة الصحة بقنا، إن مبني مستشفى حميات فرشوط يتم تجهيزه بـ 155 سرير، منها 12 سرير عناية مركزة، بالإضافة إلي تجهيز شبكة غازات وحوالي 8 أجهزة تنفس صناعي، لاستقبال و عزل المصابين بفيروس كورونا.

جاء ذلك خلال جولته مع اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، للاطمئان على توافر المستلزمات الطبية والوقائية اللازمة بالمستشفيات، ضمن اجراءات مواجهة فيروس كورونا المستجد.

وأضاف الخطيب، أنه فور الانتهاء من أعمال رفع كفاءة مبني مستشفى حميات فرشوط خلال الفترة القريبة القادمة سوف تتولي وزارة الصحة تجهيز المبني بالأجهزة اللازمة، موضحا أن مبني حميات فرشوط المكون من 5 طوابق علي مساحة حوالي 2000 متر مربع، ويجرى تجهيزه من فترة لإستقبال وعزل المصابين بفيروس كورونا المستجد، ضمن عدد من المستشفيات بقنا.

جدير بالذكر أن محافظ قنا، شكل لجنة للمرور اليومي على المستشفيات المخصصة للتعامل مع مصابي فيروس كورونا المستجد، حيث تتابع سير العمل والتأكد من توافر المستلزمات بكميات مناسبة وانتظام حضور الأطقم الطبية وتقديم الخدمة للمواطنين ومتابعة مدي جاهزية تلك المستشفيات لاستقبال المرضي وأعمال النظافة والتعقيم والتخلص الأمن من النفايات واستقبال الحالات والتعامل معها ومتابعة المخازن والصيدليات والاطمئنان على المرضى، مع اتخاذ الاجراءات القانونية تجاه المخالفين من الأطباء وأطقم التمريض والاداريين حال ضبط أي مخالفات خلال مرور اللجنة علي المستشفيات.

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