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محافظات

تضم 20 سرير عزل.. محافظ قنا يتابع توافر المستلزمات الوقائية بمستشفى فرشوط المركزي

الأحد 07/يونيو/2020 - 12:58 م
محافظ قنا يتابع توافر
محافظ قنا يتابع توافر المستلزمات بمستشفي فرشوط المركزي
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يوسف رجب

قال اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، إن مستشفى فرشوط المركزى، تضم 20 سرير عزل و4 أسرّة عناية مركزة، لاستقبال الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد.

جاء ذلك خلال زيارته مستشفي فرشوط المركزي يرافقه كمال شلبي، السكرتير العام للمحافظة والدكتور رمضان الخطيب، وكيل وزارة الصحة وأعضاء اللجنة المشكلة لمتابعة المستشفيات المخصصة بالمحافظة لإستقبال وعزل المصابين بفيروس كورونا ، وذلك في إطار تنفيذ تعليمات مجلس الوزراء بشأن متابعة وتوفير كافة احتياجات المستشفيات من المستلزمات الوقائية والأدوية.

وتفقد محافظ قنا، خلال الزيارة قسم استقبال وعزل المصابين بفيروس كورونا المستجد، و أقسام الاستقبال والطوارئ و وحدة الغسيل الكلوي، واطمأن علي توفير الرعاية الكاملة لهم وتوافر كافة المستلزمات الطبية و أدوات مكافحة العدوي، و مستوي الخدمة الطبية المقدمة لهم. 

وأكد محافظ قنا، حرص المحافظة بالتنسيق مع مديرية الصحة على تقديم كافة أوجه الرعاية الصحية اللازمة للمرضي وتوفير كافة الاحتياجات اللازمة والتأكيد على تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد والحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.

جدير بالذكر أن محافظ قنا، شكل لجنة للمرور اليومي على جميع مستشفيات المحافظة المخصصة للتعامل مع مصابي فيروس كورونا المستجد، حيث تقوم اللجنة متابعة سير العمل والتأكد من توافر المستلزمات بكميات مناسبة وانتظام حضور الأطقم الطبية وتقديم الخدمة للمواطنين ومتابعة مدي جاهزية تلك المستشفيات لاستقبال المرضي وأعمال النظافة والتعقيم والتخلص الأمن من النفايات واستقبال الحالات والتعامل معها ومتابعة المخازن والصيدليات والاطمئنان على المرضى.

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تضم 20 سرير عزل.. محافظ قنا يتابع توافر المستلزمات الوقائية بمستشفى فرشوط المركزي
تضم 20 سرير عزل.. محافظ قنا يتابع توافر المستلزمات الوقائية بمستشفى فرشوط المركزي
تضم 20 سرير عزل.. محافظ قنا يتابع توافر المستلزمات الوقائية بمستشفى فرشوط المركزي
تضم 20 سرير عزل.. محافظ قنا يتابع توافر المستلزمات الوقائية بمستشفى فرشوط المركزي
تضم 20 سرير عزل.. محافظ قنا يتابع توافر المستلزمات الوقائية بمستشفى فرشوط المركزي
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