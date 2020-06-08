تطرق للحديث عن أزمة الأهلي وتركي آل الشيخ.. أشرف صبحي: عودة الدوري على طاولة مجلس الوزراء ..فيديو

أشرف صبحى: لا صحة لإلغاء النشاط الرياضي أو الدوري العام.. نواب تؤيد عودة الأنشطة الرياضية مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا.. وبرلمانى: لابد من إعادة فتح مراكز الشباب والأندية