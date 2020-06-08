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رياضة

تطرق للحديث عن أزمة الأهلي وتركي آل الشيخ.. أشرف صبحي: عودة الدوري على طاولة مجلس الوزراء ..فيديو

الإثنين 08/يونيو/2020 - 12:52 ص
أشرف صبحي وزير الشباب
أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة
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حسن العمدة
قال أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، إن ملف عودة الدوري الممتاز على طاولة مجلس الوزراء، وستتم دراستها على المستويين الأمني والصحي.

وأكد وزير الرياضة، في تصريحات تلفزيونية ببرنامج «الماتش» الذي يقدمه هاني حتحوت والمذاع على قناة «صدى البلد»، أهمية دراسة ملف الدورى المصري جيدا وبناءً عليها سيتم البت في الأمر.

وأضاف وزير الرياضة، أن وزارة الشباب والرياضة، دعمت الأندية بمبالغ تتراوح بين 50 و200 ألف جنيه، لتجاوز جائحة كورونا وتوقف النشاط.

كما تطرق وزير الرياضة، فى حديثه، إلى أزمة الأهلى و تركي آل الشيخ، قائلا "نحن نتعامل مع المؤسسات، وعقدنا جلسة مع إدارة الأهلى لبحث مختلف الأطر والجوانب القانونية والإدارية والمتعلقة بطلب القلعة الحمراء بشأن رد كافة التبرعات المالية التي دخلت خزينة النادى، وسنقوم بالرد على هذا الطلب بعد الانتهاء من دراسة خطاب النادي من كل جوانبه".

يذكر أن النشاط الكروي متوقف في مصر حاليا، بقرار من مجلس الوزاء، خوفا من تفشي فيروس كورونا في الملاعب.

ومن المقرر أن تستأنف الأندية تدريباتها بداية من منتصف شهر يونيو الجاري، بصورة فردية، مع اتخاذ كافة التدابير الوقائية اللازمة، لتجنب الإصابة بـ فيروس كورونا.
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