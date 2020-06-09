AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

خطة النواب تستأنف مناقشة مشروع قانون الإجراءات الضريبية الموحد..اليوم

الثلاثاء 09/يونيو/2020 - 06:59 ص
الإجراءات الضريبية
الإجراءات الضريبية
Advertisements
ماجدة بدوى
تستأنف لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب برئاسة الدكتور حسين عيسى، اليوم "الثلاثاء"، مناقشة قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 113 لسنة 2020 بشأن الموافقة على خطاب الاتفاق بين جمهورية مصر العربية والبنك الدولي لإعادة الاعمار والتنمية بشأن تقديم الصندوق الاستئماني لبناء القدرات الإحصائية منحة بمبلغ 159 ألفا و420 دولارا أمريكيا لدعم إعداد مشروع "الاستراتيجية الوطنية الأولى لتطوير الإحصاءات" الموقع في القاهرة بتاريخ 17/12/2019، وذلك فى اجتماع مشترك مع مكتب لجنة العلاقات الخارجية.

كما تستكمل اللجنة صياغة مواد مشروع قانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون الإجراءات الضريبية الموحد، مشترك مع مكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.

وتناقش اللجنة في اجتماعاتها غدا الأربعاء قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 148 لسنة 2020 بشأن الموافقة على الاتفاقية بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية قبرص بشأن إزالة الازدواج الضريبي بالنسبة للضرائب على الدخل ومنع التهرب من الضرائب وتجنبها، الموقعة في القاهرة بتاريخ 8/10/2019 (مشترك مع مكتب لجنة العلاقات الخارجية).

كما تستكمل صياغة مواد مشروع قانون  المقدم من الحكومة بإصدار قانون الإجراءات الضريبية الموحد (مشترك مع مكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية).
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أجندة البرلمان غدا.. المجلس يصوت على تعديل قانون الأمراض المعدية.. ويناقش مشروعي قانون شركات قطاع الأعمال والبنك المركزي.. وإقرار اتفاقيات دولية

الثلاثاء.. خطة النواب تستأنف مناقشة مشروع قانون الإجراءات الضريبية الموحد

ترشيحاتنا

معلومات جديدة عن رولز رويس جوست 2021.. صور

يحدث اليوم.. إعلان الشرائح الجديدة لأسعار الكهرباء.. ونتيجة الابتدائية والإعدادية الأزهرية.. واستكمال مباحثات سد النهضة

دعاء لجلب الرزق الوفير وقت الأزمات

هل الشك في عدد الركعات يوجب إعادة الصلاة .. أمين الفتوى يجيب

مكياج جذاب.. ابنة أحمد زاهر تخطف الأنظار بجمالها..شاهد

بسبب رجاء الجداوي.. بدرية طلبة تهاجم متابعا لها على انستجرام

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بملابس رسمية.. منة فضالى تستعرض أناقتها بهذه الملابس

معلومات جديدة عن رولز رويس جوست 2021.. صور

تصميم تخيلى لأول سيارة لاند روفر مزيج الـSUV والبيك-أب..صور