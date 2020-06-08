خلى بالك.. تقنية جديدة تكشف الموظف المشتت فى العمل

مع إنتشار فيروس كورونا فى العالم





فى إطار ذلك طور فريق من الباحثيين الأستراليين بجامعة RMET تقنية جديدة تعمل بواسطة الذكاء الإصطناعى، تستطيع كشف الموظف الغير منتبه فى العمل ، بالإصافة لمعرفة شعوره الداخلى بالرضا أم لا تجاه مؤسسته والقائمين عليها.





وكشف أحد أعضاء الفريق البحثي أن الهدف من التقنية الجديدة، وهو رفع كفاءة العمل لأقصي درجة، وتلافي أي سلبية أو مشكلة فورًا قبل تفاقهما، كما أن هناك تعاون مع أخصائيين علم النفس من أجل توفير أفضل مناخ ممكن للموظفين ودفع الإنتاج بالطاقة القصوي.





وساهمت شركة "أروب" الهندسية فى منظومة الذكاء الإصطناعى الخاصة بالتقنية الجديدة، وذلك بعد تطبيقها على أكثر من 30 شخص ضمن موظفيها على مدار شهر تقريبًا، للوصول للنتائج النهائية للبحث.





و يتم تجميع البيانات الخاصة بالضوضاء ودرجة الحرارة ونقاء الهواء والرطوبة والضغط الجوي داخل المكاتب، ومن ثم إدخالها لمنظومة الذكاء الاصطناعي لإستخراج أفضل السبل الممكنة لمساعدة الموظف على التركيز والإنتاج، ونفس الوقت حل المشكلات التى تواجهه.

