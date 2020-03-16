اعرف الحقيقة.. قالولك اشتغل من البيت عشان كورونا بيضحكوا عليك وهيفصلوك

قال المستشار نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن الدولة المصرية جاهزة للتعامل مع كافة السياريوها في مواجهة فيروس كورونا، موضحا أن كل القرارات استباقية مثل تعطيل الدراسة.





وأضاف خلال حلقة اليوم من برنامج « على مسئوليتي» المذاع على فضائية «صدى البلد»، الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى، أن قرار تعطيل الدراسة جاء في الوقت المناسب لمنع انتشار كورونا بين الطلاب، مرددا: «نحن لا ننظر حدوث المشكلة».





وأكد سعد، ان قرار وقف حركة الطيران جاء ضمن خطة الدولة لمواجهة الفيروس، مستنكرا استغلال الإجازة في الذهاب إلى المولات والملاهي والمقاهي.





وأشار سعد، إلى أن رئيس الوزراء يوجه بمنح الاولوية للامهات في قرار العمل من المنزل، مؤكدا ان كل ما يشاع عن تسريح العاملين بالدولة لا صحة له.





وأوضح سعد، أن العمل من المنزل لن يشمل الوظائف الحيوية مثل الشرطة وشركات المياه والكهرباء والمخازن، قائلا: « لا صحة لتقليص رواتب العاملين بالدولة».