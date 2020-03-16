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توك شو

إحنا ماشيين سداح مداح.. أحمد موسى يطالب المصريين بالمكوث في المنازل لمحاربة كورونا

الإثنين 16/مارس/2020 - 08:19 م
الإعلامي أحمد موسى
الإعلامي أحمد موسى
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عبد الخالق صلاح
حذر الإعلامي أحمد موسى، من خطورة فيروس كورونا وانتشاره في مصر؛ مرددا «الناس خدت الإجازة ونزلت النوادي والشوارع والقهاوي». 

وأضاف الإعلامي أحمد موسى، خلال حلقة اليوم من برنامج «على مسئوليتي» المذاع على فضائية «صدى البلد»، «ليه الناس بتخرج تروح المحلات والشوارع مليانة ناس.. المرض ينتشر انتشارا غير مسبوق والأسبوعين الجايين هما الأخطر»؛ موضحا أنه لابد من الجلوس في المنزل لمواجهة الكورونا.

وتابع الإعلامي أحمد موسى «الأسر لما بعض ونازله تتفسح وتتصرمح كأننا في شم النسيم أو في عيد.. شوفوا ايطاليا مش عارفين تعمل ايه بسبب انتشار الكورونا، الـ 100 مليون في خطر».

ووجه موسى حديثه إلى الشعب «أنت خدت اجازة عشان تقعد في البيت، راعوا ضمائركم العالم كله في حالة قلق واحنا ماشيين سداح مداح والفيروس ممكن ينتشر كده».

وطالب موسى بإصدار قرار بإلزام المواطنين في المنازل لعدم انتشار المرض الفترة القادمة. 
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