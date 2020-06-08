إيهاب أبو المجد: نعمل علي تجهيز البنية التحتية لمنظومة التأمين الصحي الشامل.. فيديو

كشف الدكتور إيهاب أبو المجد عضو مجلس هيئة التأمين الصحي الشامل، تفاصيل العمل بنظام التأمين الصحي الشامل في المحافظات، مؤكدا أن الدولة تعمل بشكل سريع في هذا الأمر.





وأضاف أبو المجد، خلال مداخلة هاتفية لقناة "صدى البلد" مساء اليوم الاثنين، إن ضم المواطنين في المحافظات للمنظومة لن يأخذ وقتا طويلا، موضحا لأنه في المرحلة الحالية يتم العمل على البنية التحتية والتجهيزات اللازمة لهذا الأمر.





وتابع عضو مجلس هيئة التأمين الصحي الشامل، أنه حدثت طفرة وتقدم كبير خلال السنوات الست الماضية في مختلف المجالات وعلى رأسهم مجال الصحة، مشيرا إلى أن المواطنين في بورسعيد شعروا بفارق كبير مع دخول منظومة التأمين الشامل.





وأكد أبو المجد، أن الدولة عازمة على ملف التأمين الصحي الشامل بقوة وسرعة ودقة لأن صحة المواطنين مسئولية تضعها الدولة على عاتقها، مشيرا إلى أن هذا النظام يغطي أمراض كثيرة وعلاجات جديدة دون الحاجة لعمل علاج على نفقة الدولة.





وأكمل عضو مجلس هيئة التأمين الصحي الشامل، أن هناك تعاون كامل مع وزارة الاتصالات والإنتاج الحربي وهى منظومة كبيرة يتعاون فيها عدة وزارات ومنها الوزارات سالفة الذكر، مستدركا "هناك ناس راحت سجلت في المنظومة في المحافظات وفي انتظار استخراج الكرت بمجرد إعلان تطبيق التأمين الشامل في باقي المحافظات".





وأضاف أبو المجد، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي لديه طموح كبير في هذا الأمر وتطوير التجهيزات والحصول على الأفضل في المنظومة الصحية لصالح المواطن المصري، لافتا إلى أنه تم إنشاء هيئة الشراء الاستراتيجي الموحد.