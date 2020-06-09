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بين الناس

رغم قرار منع التجمعات.. مواطنون يشكون من سوق عشوائى بمدينة قباء في جسر السويس

الثلاثاء 09/يونيو/2020 - 05:01 م
صدى البلد
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وسام مختار
أستغاث المواطن حسن أبو العلا ، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من تواجد سوق عشوائى فى شارع إبراهيم الخليل بمدينة قباء بجسر السويس فى محافظة القاهرة، وهو ما يؤدى للزحام والتكدس بالمخالفة لتعليمات السلامة والأمان للوقاية من فيروس كورونا المستجد، لافتا إلى أن الباعة الجائلين يعملون على احتلال مساحات من الشارع تعمل على إعاقة المرور.

وقال حسن أبو العلا فى رسالته: تقدمت بشكوى لمجلس الدولة منذ شهرين بتاريخ  2336942 " وتم تحويلها إلى حى السلام وتلقيت اتصالا، بأن الشكوى الخاصة بوجود سوق عشوائى سوف يتم متابعتها من قبل الحى بعد عيد الفطر وحتى هذه اللحظة لم يحدث أى جديد.

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ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360
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