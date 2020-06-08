تعليمات جديدة من البنك المركزي لحث الجهاز المصرفي على دعم مصابي كورونا.. تفاصيل

أصدر البنك المركزي المصري تعليمات جديدة بشأن توفير أماكن للعاملين بالجهاز المصرفي بمستشفيات العزل لتلقي العلاج حال الإصابة بفيروس كورونا المستجد.
وكشف خطاب صادر من البنك المركزي المصري وممهور بتوقيع جمال نجم، نائب محافظ البنك المركزي؛ وموجه لرؤساء البنوك العاملة بالسوق المصرية؛ ينشر "صدي البلد" تفاصيله،أنه ينبغي اتخاذ كافة التدابير اللازمة للحفاظ علي الكوادر البشرية بالبنوك وبذل قصاري الجهد لتوفير العلاج اللازم لهم بالمستشفيات و الإقامة بها حال الاصابة بفيروس كورونا.
وقال " نجم" إنه ينبغي تقديم أعلي مستويات العلاج لهم ولأسرهم وتحمل تكلفة العلاج والاقامة واستعداد البنك المركزي لتقديم المساعدة والمساندة المطلوبة.
وذكر " نجم" أنه ينبغي موافاة البنك، للإدارة المختصة بالبنك المركزي المصري بالحالات المصابة والمطلوب توفير أماكن للعزل لها بالمستشفيات علي البريد الإلكتروني وعنوانه [email protected] بالإضافة للاتصال علي ارقام 0227701510 بمركز تلقي البلاغات بالبنك المركزي، لاتخاذ الاجراءات اللازمة.