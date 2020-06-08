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ديني

نادية عمارة: طريق العلم الشرعي طويل.. ولا بد فيه من صحبة شيخ وأستاذ

الإثنين 08/يونيو/2020 - 10:52 م
نادية عمارة: طريق
نادية عمارة: طريق العلم الشرعي طويل
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أمل فوزي
أكدت الدكتورة نادية عمارة ، الداعية الإسلامية، أن طلب العلم الشرعي باب خير وطريق طويل يمتلئ بالمشقة والأجر، لكن لا بد فيه من وجود الأستاذ المعلم والشيخ المربي؛ فهو ركن مهم في مسألة التعلم والتعليم.


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وقالت «عمارة» خلال حلقة برنامج «قلوب عامرة» المُذاع على فضائية «ON » اليوم الإثنين، إن التلقي في مسألة العلم الشرعي على المشايخ مسألة غاية في الأهمية؛ فالشيخ يشرح ويوضح ويرشد، والذي يتصدر للناس من غير أن يكون له شيخ معتمد لا يوثق بعلمه. 


ونصحت في إجابتها عن سؤال إحدى المتصلات حول الطريقة الصحيحة لدراسة العلوم الشرعية، بسلوك طريق طلب العلم الشرعي بأصوله، وباتباع الكتب والمناهج المعتمدة حتى يؤتي العلم ثمرته.

 
وكانت في حلقة الأمس ، قالت الدكتورة نادية عمارة، إن من كان عليه دين وفي نيته السداد ولا يماطل فيه، فإننا نسأل الله له المعونة على ذلك، كما أن هناك ذكرًا يفرج الله تعالى به الكروب ويقضي الحوائج.

 
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وأوضحت «عمارة» أن من كان عليه دين وفي نيته السداد ولا يماطل فيه، فإننا نسأل الله له المعونة على ذلك، وإذا أدركه الموت وهو على هذه الحالة وفي ذمته الدين فإنه يسدد من بيت مال المسلمين، وهو في عصرنا الحالي يتمثل في صناديق الزكاة.


ونصحت من كثرت عليه الديون بالإكثار من الصلاة على النبي أي الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ مشيرًا إلى أنها سبب في تفريج الكروب وقضاء الحوائج.


وأضافت أن رفض النبي -صلى الله عليه وسلم- لأداء صلاة الجنازة على من توفى وعليه دين كان من باب تشجيع الصحابة رضوان الله تعالى عنهم أجمعين على المسارعة لسداد دين أخيهم.


جاء هذا في سياق الرد على سؤال من أحد المتصلين حول سبب امتناع النبي -صلى الله عليه وسلم – عن الصلاة على من مات وعليه دين.
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