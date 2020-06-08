نادية عمارة: طريق العلم الشرعي طويل.. ولا بد فيه من صحبة شيخ وأستاذ

أكدت الدكتورة نادية عمارة ، الداعية الإسلامية، أن طلب العلم الشرعي باب خير وطريق طويل يمتلئ بالمشقة والأجر، لكن لا بد فيه من وجود الأستاذ المعلم والشيخ المربي؛ فهو ركن مهم في مسألة التعلم والتعليم.
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وقالت «عمارة» خلال حلقة برنامج «قلوب عامرة» المُذاع على فضائية «ON » اليوم الإثنين، إن التلقي في مسألة العلم الشرعي على المشايخ مسألة غاية في الأهمية؛ فالشيخ يشرح ويوضح ويرشد، والذي يتصدر للناس من غير أن يكون له شيخ معتمد لا يوثق بعلمه.
ونصحت في إجابتها عن سؤال إحدى المتصلات حول الطريقة الصحيحة لدراسة العلوم الشرعية، بسلوك طريق طلب العلم الشرعي بأصوله، وباتباع الكتب والمناهج المعتمدة حتى يؤتي العلم ثمرته.
وكانت في حلقة الأمس ، قالت الدكتورة نادية عمارة، إن من كان عليه دين وفي نيته السداد ولا يماطل فيه، فإننا نسأل الله له المعونة على ذلك، كما أن هناك ذكرًا يفرج الله تعالى به الكروب ويقضي الحوائج.